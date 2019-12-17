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Коуч Прикарпатья: Решили омолодить команду

Первая лига
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Попрощались уже с несколькими игроками

Коуч Прикарпатья: Решили омолодить команду
Новина українською

Главный тренер МФК "Прикарпатье" Владимир Ковалюк на брифинге по итогам первой части чемпионата в Первой лиге рассказал о планах на зимнюю паузу.

Тренер отметил, что по первоначальным планам команда должна была занять до зимней паузы 5-6 место. Однако в клубе не ожидали столь высокой конкуренции в Первой лиге.

Сейчас руководство ставит цель – омолодить команду.

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"У нашей команды сильный характер. Она уже старше, поэтому мы решили ее омолодить, - говорит коуч. - Двух игроков отпустили, чтобы развивались дальше, еще с несколькими мы попрощались".

По словам Владимира Ковалюка, набрать новых игроков нелегко.

"Все, кто играет за пределами Ивано-Франковской области – на контрактах. Зарплата у них гораздо больше, поэтому желающих мало. Сейчас продолжаются переговоры", - добавил наставник.

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В статье: Первая лига Владимир Ковалюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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