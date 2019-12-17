Прикарпатье прекратит сотрудничество с 7 игроками

Во время зимней паузы МФК "Прикарпатье" попрощается с 7 игроками, среди которых экс-лидеры команды Игорь Худобяк и Владимир Боришкевич.

"Также в клубе решили попрощаться с Виктором Яневичем, Петром Ковальчуком и Виктором Данищуком, - говорит тренер Владимир Ковалюк. - Это те футболисты, которые причастны к становлению команды.

Они принесли очень много пользы и мы за это их искренне благодарим. - Но наступает такое время, когда возраст берет свое. Конечно, в футбол хочется играть всю жизнь, но так не бывает. Чтобы команда прогрессировала, нужна ротация".

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Также "Прикарпатье" покинут 2 молодых игроков, которые в этом году не всегда попадали в заявку команды на матчи.

"Это четвертый вратарь Василий Стефьюк и полузащитник Олександр Солдатенко, - говорит коуч. - Мы поможем им устроиться в новых клубах. Им нужно играть и развиваться".