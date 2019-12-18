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Президент ПФЛ упрекнул команду-лидера Первой лиги

Первая лига
(3 голосов)

Бойкотом официального мяча

Президент ПФЛ упрекнул команду-лидера Первой лиги
Новина українською

На заседании Совета лиг ПФЛ ее президент Сергей Макаров вспомнил бойкот львовским "Рухом", который является лидером Первой лиги, официального мяча соревнований - Select.

Введение официального мяча Макаров назвал среди главных нынешних достижений ПФЛ.

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"Спасибо всем клубам, которые нас поддержали. К сожалению, один из клубов Первой лиги не выполняет обязательства, и это также не добавляет нам привлекательности для спонсоров, - отметил Макаров. - Всем клубам стоит обратить внимание на экономические аспекты футбола. Они крайне важны".

Напомним, что Рух неоднократно штрафовали за отказ от проведения матчей с официальным мячом соревнований.

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В статье: Первая лига ПФЛ Рух (Львов) Сергей Макаров Select
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Источник:
ПФЛ

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