Президент ПФЛ: Из средств спонсоров клубы, если и что-то получат, то лишь незначительную сумму

Сергей Макаров, президент ПФЛ, выступил на Совете, подытожив первую половину сезона в Первой и Второй лигах.

Президент поблагодарил все клубы за работу и общий результат.

"Такая невероятная конкуренция в Первой и Второй лигах после осенней части сезона возможна только благодаря качественной работе клубов, - отметил Макаров. - Спасибо вам за то, что все смогли завершить 2019 год, никто не снялся с соревнований посреди сезона. Только "Таврия Симферополь" не смогла доехать в Краматорск, а все остальные матчи состоялись. Целостность соревнований - еще одно наше общее достижение".

Макаров напомнил, что с осенней части сезона на центральные матчи туров начали назначать арбитров Премьер-Лиги.

"Было такое, что по 3 арбитра УПЛ работали в одном туре. Это все свидетельствует о правильности нашего пути", - убежден президент ПФЛ.

Высказался руководитель Лиги и о маркетинге.

"Клубы спрашивают, когда ПФЛ начнет зарабатывать, - констатировал Сергей Макаров. - Постоянно находимся в контакте с компаниями, которые заинтересованы в своей популяризации через спорт. Необходимо отметить, что спонсоры учитывают не только посещаемость, конкуренцию в турнирной таблице, для них также важны и несколько иные вещи.

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Именно в процессе переговоров с потенциальными партнерами узнали, что стоимость нашего продукта очень невелика, и это очень обидно. Финансовые ресурсы, которые нам потенциально готовы выделять спонсоры, почти все пойдут на выполнение обязательств перед ними. Клубы, если и получат из этого, то незначительную сумму".

По мнению президента ПФЛ, необходимо обратить внимание на то, что клуб - это не только футбольное поле, игроки и тренерский штаб.

"Нужно работать над заполнением стадиона, создавать качественную трансляцию матчей, развивать соцсети, - посоветовал Макаров. - Это все очень важно для спонсоров. Чтобы они выделяли значительные средства, необходимо быть интересными не только на футбольном поле. Важно, чтобы на стадион приходило много болельщиков, чтобы трансляции смотрели значительная аудитория, нужно развивать клубные сайты. Необходимо знать своих зрителей в лицо и быть с ними на постоянной связи, то есть развивать CRM-системы. Призываю руководителей клубов задуматься над этими вопросами. При необходимости можете обращаться к нам за помощью, всегда с радостью поможем".