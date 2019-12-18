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ФК Черкащина просит о срочном созыве исполкома областной федерации футбола

Первая лига
(1 голосов)

По поводу существования клуба

ФК Черкащина просит о срочном созыве исполкома областной федерации футбола
Новина українською

ФК "Черкащина" обратился с письмом за подписью генерального директора Юрия Колесника к голове общественного союза "Федерация футбола Черкасской области" Владислава Голуба.

Клуб заявил о сложном финансовом положении.

"Позади осенняя часть соревнований в Первой лиге, в которой "Черкащина" выступила не лучшим образом. Несмотря на все проблемы и неутешительные результаты, команда все еще имеет шансы на сохранение места и участие в соревнованиях ПФЛ", - отмечают в клубе.

Гендиректор подчеркнул, что главная причина неудач Черкащины в ​​Первой лиге – это отсутствие должного финансирования.

"В то же время наш коллектив старался делать все возможные шаги для того, чтобы привлечь финансовые ресурсы на развитие единственной профессиональной футбольной команды Черкасской области", - говорится в обращении.

Только в сезоне 2018/19, чтобы вернуть команду "Черкащина" из Второй Лиги в Первую, инвесторы во главе с Владимиром Лашкулом вложили в команду более 16 млн грн личных средств.

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"Чтобы начать участие и удержаться в Чемпионате среди команд Первой лиги в сезоне 2019/20 Владимир Лашкул проинвестировал почти 5 млн грн., - отмечают в ФК. - Понятно, что финансовую нагрузку одним и тем же структурам выдерживать слишком сложно. И деньги имеют свойство заканчиваться".

"Поэтому для сохранения единственной профессиональной команды мастеров в Черкасской области и ее прописку в Первой Лиге ОПФКУ "Черкащина» обратился к ФФЧ с просьбой о срочном созыве внеочередного заседания исполкома".

"Предлагаем рассмотреть на этом заседании следующий вопрос: «О состоянии развития важных субъектов социальной сферы - любительских футбольных клубов Черкасской области и профессионального футбольного клуба ОПФКУ «Черкащина» и дополнительные меры по обеспечению продолжения их участия во Всеукраинских и областных соревнованиях и чемпионате Украины по футболу среди команд I лиги ПФЛ", - говорится в письме.

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В статье: Первая лига Владимир Лашкул Черкащина (Черкассы) Федерация футбола Черкасской области
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Источник:
ФК Черкащина

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Комментарии (5)
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Wieniawski (Калуш)
18.12.2019 в 18:59
наша песня хороша ..... не судьба черкасам иметь футбольный клуб. сколько это уже продолжается ...
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kos1404 (Черкассы)
18.12.2019 в 23:15
Это не Черкассы,это село Билозирье.
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kos1404 (Черкассы)
18.12.2019 в 17:42
Лашкул украл клуб "Черкасский днепр",переименовал его и увез в село Билозирье. Так пусть с такими же сёлами играют,а не в первой лиге.Чемпионат области его уровень. Каждые пол года клянчит у области деньги.Клянчи из бюджета села(посмотрим много ли получишь).
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0
Швейцария в сердце (Ирпень)
18.12.2019 в 15:28
Клуб заявив про складне фінансове становище. _))))) не не не нам нада ж 20 клюбов в вышке))
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+1
-2
Forsaken (Черкаси)
18.12.2019 в 17:39
До чого тут твій висер? У багатьох клубів буває скрутне фінансове становище, і в Іспанії і в Італії. Вони шукають інвесторів, це природній процес. Може ти зробиш ласку світу і самоздохнеш?
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