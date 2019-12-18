ФК Черкащина просит о срочном созыве исполкома областной федерации футбола

ФК "Черкащина" обратился с письмом за подписью генерального директора Юрия Колесника к голове общественного союза "Федерация футбола Черкасской области" Владислава Голуба.

Клуб заявил о сложном финансовом положении.

"Позади осенняя часть соревнований в Первой лиге, в которой "Черкащина" выступила не лучшим образом. Несмотря на все проблемы и неутешительные результаты, команда все еще имеет шансы на сохранение места и участие в соревнованиях ПФЛ", - отмечают в клубе.

Гендиректор подчеркнул, что главная причина неудач Черкащины в ​​Первой лиге – это отсутствие должного финансирования.

"В то же время наш коллектив старался делать все возможные шаги для того, чтобы привлечь финансовые ресурсы на развитие единственной профессиональной футбольной команды Черкасской области", - говорится в обращении.

Только в сезоне 2018/19, чтобы вернуть команду "Черкащина" из Второй Лиги в Первую, инвесторы во главе с Владимиром Лашкулом вложили в команду более 16 млн грн личных средств.

"Чтобы начать участие и удержаться в Чемпионате среди команд Первой лиги в сезоне 2019/20 Владимир Лашкул проинвестировал почти 5 млн грн., - отмечают в ФК. - Понятно, что финансовую нагрузку одним и тем же структурам выдерживать слишком сложно. И деньги имеют свойство заканчиваться".

"Поэтому для сохранения единственной профессиональной команды мастеров в Черкасской области и ее прописку в Первой Лиге ОПФКУ "Черкащина» обратился к ФФЧ с просьбой о срочном созыве внеочередного заседания исполкома".

"Предлагаем рассмотреть на этом заседании следующий вопрос: «О состоянии развития важных субъектов социальной сферы - любительских футбольных клубов Черкасской области и профессионального футбольного клуба ОПФКУ «Черкащина» и дополнительные меры по обеспечению продолжения их участия во Всеукраинских и областных соревнованиях и чемпионате Украины по футболу среди команд I лиги ПФЛ", - говорится в письме.