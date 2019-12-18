Еще два игрока покинули Черноморец

"Черноморец" на своем официальном сайте сообщил о том, что команду покидают два хавбека - 31-летний Виталий Гошкодеря и 28-летний Владимир Танчик.

Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Гошкодеря защищал цвета "Черноморца" с февраля текущего года. Танчик выступал за одесситов с минувшего января.

Также напомним, что "Черноморец" завершил летне-осеннюю часть чемпионата Первой лиги на десятом месте.