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Еще два игрока покинули Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

В Южной Пальмире продолжается кадровая революция

Еще два игрока покинули Черноморец
Новина українською

"Черноморец" на своем официальном сайте сообщил о том, что команду покидают два хавбека - 31-летний Виталий Гошкодеря и 28-летний Владимир Танчик.

Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Гошкодеря защищал цвета "Черноморца" с февраля текущего года. Танчик выступал за одесситов с минувшего января.

Также напомним, что "Черноморец" завершил летне-осеннюю часть чемпионата Первой лиги на десятом месте.

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В статье: Виталий Гошкодеря Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.12.2019 в 00:20
15 игроков ушло -ЧО готовиться во 2 лигу --умирает футбол в Одессе
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