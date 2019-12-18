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Оболонь попрощалась с защитником и вратарем и продлила контракт с оборонцем

Первая лига
(1 голосов)

Кадровые изменения в составе пивоваров

Оболонь попрощалась с защитником и вратарем и продлила контракт с оборонцем
Новина українською

По окончанию осенней части сезона некоторые кадровые изменения произошли в составе "Оболони-Бровар".

Команду покинули защитник Евгений Ефремов и вратарь Максим Дегтярь, а вот оборонец Никита Безуглый продлил контракт клуба на следующий календарный год.

Напомним, что 25-летний Ефремов присоединился к "пивоварам" зимой 2018 года. В текущем сезоне Ефремов был основным игроком команды, провел 17 матчей (15 в стартовом составе), забил два гола.

Дегтяр в этом сезоне играл за "Оболонь-Бровар-2". За этот период вратарь сыграл в футболке "оболонцев" 2 матча во Второй лиге.

Ну и 24-летний Безуглый, который пришел в "Оболонь" из системы "Шахтера" в марте 2017-го, в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей в чемпионате Украины и 1 матч в Кубке Украины.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Оболонь-Бровар-2 (Киев)
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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
18.12.2019 в 22:41
Оборонец)))По ходу защитник и оборонец две разные позиции.....
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