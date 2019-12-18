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Зубейко может вернуться в Черноморец

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Опытный футболист вернулся из Беларуси, желая вновь облачиться в черно-синюю футболку моряков

Зубейко может вернуться в Черноморец
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Огромнейшее число вакансий, освободившихся после массового исхода футболистов из одесского "Черноморца" за последние два месяца, уже стремятся занять несколько кандидатов. Об одном из них, 28-летнем голкипере Алексее Паламарчуке из зарянских "Балкан", UA-Футбол ранее уже сообщал. Его возможности хорошо знакомы приступившему в октябре к работе в должности тренера вратарей "Черноморца" Игорю Шуховцеву (до этого он исполнял такую же роль в "Заре").


Вторым из числа возможных кандидатов является 30-летний защитник Евгений Зубейко, имеющий намерения продолжить карьеру в Одессе. Выступавший в этом году в чемпионате Белоруссии за ФК "Минск" опытный футболист покинул этот клуб несколько недель назад, вернувшись в Украину.


Если ему удастся стать игроком "Черноморца" нынешней зимой, то он будет одним из немногих, кому удавалось войти в одну реку (в данном случае уместнее было бы применить слово "море") уже трижды.
Стоит отметить, что Евгений Зубейко начинал карьеру в одесском клубе в сезоне-2008/09, совершенствуя свое мастерство в дубле. Затем он попал в главную команду "моряков", где выступал до осенней части сезона-2014/15 включительно. А затем после двух с половиной лет перерыва состоялось второе пришествие футболиста в "Черноморец". Проведя в его футболке сезон-2017/18, он затем вновь уехал из Одессы, куда вернулся после выступлений в донецком "Олимпике" и уже упомянутом "Минске".

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В статье: Евгений Зубейко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.12.2019 в 23:16
не берите ЗУбейко --слабый игрок не где не уживаеться
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