Козьбан: Кремень старается следовать всем современным тенденциям в футболе

Лучший игрок ноября во Первой лиге форвард "Кремня" Дмитрий Козьбан рассказал как беременность жены мотивировала на результативность, о современных тенденциях в игре "Кремня" и собственных дальнейших профессиональных планах.

- Дмитрий, поздравляем с прекрасным периодом в вашей жизни. Беременность жены, наверное, вдохновляла на продуктивный ноября?

- Спасибо за поздравления. Согласен с вами, ведь в течение октября-ноябре меня переполняли исключительно положительные эмоции. Эти эмоции нельзя передать словами. У меня 11 декабря родилась дочь Ника и я сейчас чувствую себя счастливым отцом. Ника - богиня победы. Наверное ничего важнее в жизни быть не может.



- Насколько неожиданным для вас стало признание лучшим игроком ноября во Первой лиге?

- Всегда приятно получать индивидуальные награды, ведь такое признание является свидетельством уровня футболиста. Хочу отметить своих партнеров по команде. "Кремень" в течение ноября играл очень уверенно, одержали три победы в четырех матчах. Думаю, что не должны были проигрывать и в Запорожье, но к сожалению, немного не повезло. После первого тайма выигрывали 1:0, но допустили ошибки и в итоге уступили.

Однозначно ноябрь можем занести себе в актив. До этого у нас была неудачная серия, поэтому старались реабилитироваться перед болельщиками. Важно, что нам удалось демонстрировать уверенную игру при такой невероятной конкуренции. Нынешняя Первая лига захватывает всех своей непредсказуемостью. Приятно, что мои забитые мячи принесли команде важные зачетные пункты. Замечательно, что нам удалось покинуть нижнюю часть турнирной таблицы. Смотрим на весеннюю часть чемпионата с оптимизмом. Все в наших руках.



- "Кремень" победил в трех из четырех матчей ноября. За счет чего удалось достичь таких результатов?

- Главное, что у нас на поле был единый коллектив, выкладывались на максимум своих возможностей. Выходили и понимали, что нам уже некуда отступать, необходимо настраиваться только на победу. Хотели до конца осенней части сезона получить как можно больше зачетных пунктов. После матча с "Агробизнесом" нам противостояли равные по классу команды, поэтому должны были брать максимум зачетных пунктов. Важно, что нам удалось победить "Черкащину", "Горняк-Спорт". По боевому настраивались на дерби и это нам принесло результат. Играли организованно, надежно в защите. Всего в нескольких матчах не отличались, а так с нападением у нас было все более менее неплохо. Удалось найти баланс в игре и результаты улучшились. Во всех победных матчах играли на ноль.



- В игре с "Агробизнесом" вы отметились хет-триком. Наверное, это ваш самый памятный матч за последний период?

- Согласен с вами. К сожалению, 2019 для меня был не очень удачный. Долгое время не играл, не получал игровую практику до осени. Не хочется уже это вспоминать, но хорошо, что в конце года постепенно смог вернуть свои оптимальные кондиции.



Могу сказать, что чемпионат рано закончился, я мог бы еще забивать. Нужно было еще хотя бы на четыре тура продолжить Первую лигу (улыбается). Думаю, тогда бы наша команда улучшила свое турнирное положение, ведь набрали свои оптимальные кондиций. Кстати, погодные условия нам еще позволяют играть. Конечно, я шучу. Хорошо, что удалось на мажорной ноте завершить осеннюю часть сезона. Смотрю с оптимизмом в будущее.



- Во всех матчах ноября вы сыграли по 90 минут. Это является подтверждением того, что находитесь в прекрасной физической форме?

- Конечно, если футболист не играет, то ему достаточно сложно в функциональном плане. Я держал себя в форме, тренировался, но, чтобы достичь оптимальных кондиций, нужно было еще много работать. В течение двух-трех недель набирал форму. Последние шесть матчей сыграл по 90 минут, чувствовал себя прекрасно. Никакие тренировки не могут заменить полноценную игровую практику.

Футболист должен постоянно играть, тогда он сможет проявить себя. Когда приходил в команду, то все понимали, что находился не в оптимальных кондициях. Сначала играл по 20-30 минут и постепенно почувствовал игровой ритм. Замечательно, что удалось помочь команде.



- Кому посвящаете свои мячи и какой забитый мяч вам больше всего запомнился в осенней части сезона?

- Все забитые мячи посвящаю жене. Она за меня волновалась, хотелось забивать как можно больше. Какой мяч больше всего понравился? Хочется выделить гол в ворота "Черкащины". В своей карьере еще не забивал мячи в таком стиле. Прекрасно, когда удается забивать красивые и одновременно важные мячи.



- Десять из 13 ваших ударов за прошлый месяц попали в створ ворот, к тому же суммарный хG составил 3.56. Это тот показатель к которому стремитесь?

- Каждый нападающий должен забивать. Конечно, он может ошибаться, несколько неправильно сыграть в конкретном эпизоде, однако нападающего ценят именно за забитые мячи. Забиваешь и тебе многое могут простить.

Если нападающий забивает, то им будут все довольны и такой игрок будет получать игровую практику. В каждом матче нацелен на ворота. Главное, чтобы мои действия приносили пользу команде, ведь личные достижения это лишь приятный бонус. Когда забиваешь и команда не побеждает, то очень неоднозначные чувства переполняют, остается неприятный осадок.

Любой нападающий хочет своими забитыми мячами приносить успех команде. Я концентрированно относился к своим обязанностям и это принесло свои результаты. Реализовал почти все свои возможности, старался выжимать максимум из своих моментов. Конечно, мог еще больше забивать в ворота "Черкащины", всегда есть еще к чему стремиться.



- В составе "Волыни", наверное, с этим были проблемы?

- Если проанализировать матчи первого круга, то у меня все довольно неплохо получалось. Получал игровую практику, забивал, зарабатывал одиннадцатиметровые. Удавалось своими действиями приносить пользу команде.



Я сыграл все 17-ть матчей осенней части сезона за "Волынь". Ко мне не было никаких вопросов, попал даже в сборную полугодия. К сожалению, весной сыграл всего один матч в стартовом составе. Жаль, что никто из клуба не сообщил мне причины такого решения. Покинул команду, ведь хотел получать игровую практику, хотя на тот момент имел еще действующий контракт с луцким клубом.

Понимал, что мог помочь команде, но меня не ставиили в состав. Когда пришел в кременчугский коллектив и набрал свои оптимальные кондиции, то сразу начал забивать. Чувствую в себе силы прогрессировать и забивать еще больше. Думаю, что все будет хорошо.



- Пять из девяти подборов вы сделали на чужой половине поля. Тренер от вас требует применять высокий прессинг?

- С лидерами играли вторым номером, на контратаках. С равными соперниками старались больше атаковать, владеть мячом, ведь понимали, что необходимо побеждать. Прессинговали сразу после потери мяча, давили на соперника. После отбора мяча пытались обострять, создавать моменты и забивать. Такую установку давал нам главный тренер.



Нападающий участвует в защитных действиях, ведь это требования современного футбола. Стараемся играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Сейчас такой футбол, что защитные действия начинаются с нападающего. Все защищаются и все - атакуют. Если пропускает команда, то в этом виноваты все, а не только защитники. Командные действия сейчас выходят на первый план. "Кремень" пытается следовать всем современным тенденциям в футболе.



- Планируете остаться в "Кремня"?

- У нас существует договоренность с клубом о том, что после осенней части сезона встретимся и будем принимать решение, ведь я долгое время не играл. Пока ничего конкретного не могу сказать. Если будут какие-то хорошие предложения от других клубов, то совместно с руководством "Кремня" будем принимать решение, договариваться. Все серьезные предложения буду рассматривать, но сейчас об этом рано говорить.



- С каким настроением отправились в отпуск?

- Конечно, меня переполняют положительные эмоции. Команда наконец начала выигрывать, набрала мощной ход. К сожалению, всего два матча сыграли на своем родном стадионе.

Знал, что жена беременна и примерно в начале декабря у меня родится дочь. Понимал, что отпуск будет интересной и насыщенной. Хорошо, что в межсезонье могу помочь жене. Все свое свободное время посвящаю семье. Начал тренироваться, ведь необходимо держать себя в форме и подготовленным подойти к началу сборов. Сейчас играю в футбол со своими знакомыми.