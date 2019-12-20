Семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата УПЛ

На данный момент уже семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата для участия в украинской Премьер-лиге следующего сезона.

Заявки на аттестат УПЛ подали: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Интересно, что среди подавших заявку пока что нет "Агробизнеса" (который идет на 6-м месте Первой лиги), и "Авангарда" (8 место), хотя они претендуют на попадание в первую тройку первенства.

Отметим, что после осенней части чемпионата Первой лиги на повышение в классе претендуют 8 клубов Первой лиги: "Рух" (39 очков), "Волынь" (38), "Минай" (37), "Ингулец" (37), "Оболонь-Бровар" (37), "Агробизнес" (37), "Металлист 1925" (35), а также "Авангард" (33 очка).