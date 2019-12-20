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Семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата УПЛ

Первая лига
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И Черноморец в том числе

Семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата УПЛ
Новина українською

На данный момент уже семь клубов Первой лиги подали заявку на получение аттестата для участия в украинской Премьер-лиге следующего сезона.

Заявки на аттестат УПЛ подали: "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".

Интересно, что среди подавших заявку пока что нет "Агробизнеса" (который идет на 6-м месте Первой лиги), и "Авангарда" (8 место), хотя они претендуют на попадание в первую тройку первенства.

Отметим, что после осенней части чемпионата Первой лиги на повышение в классе претендуют 8 клубов Первой лиги: "Рух" (39 очков), "Волынь" (38), "Минай" (37), "Ингулец" (37), "Оболонь-Бровар" (37), "Агробизнес" (37), "Металлист 1925" (35), а также "Авангард" (33 очка).

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В статье: Волынь (Луцк) Авангард (Краматорск) Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
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Источник:
Sport Arena

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