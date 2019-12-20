Бухгалтер УАФ решает судьбы футболистов - Горняк-Спорт крайне недоволен работой Ассоциации

Президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун опубликовал открытое письмо к президенту УАФ Андрею Павелко, в котором задается рядом фундаментальных вопросов о работе главного футбольного органа страны.

Мы являемся тем профессиональным клубом, который стоял у истоков создания Профессиональной футбольной лиги, и на сегодняшний день остался единственным клубом-учредителем ПФЛ. В связи с этим, вызвало огромное удивление полное игнорирование руководством УАФ празднование 13 декабря 2019 года во Дворце культуры Горишних Плавней нашего 25-летнего юбилея, собравшего более 800 гостей со всей Украины. А УАФ не удосужилась даже поздравительную открытку прислать.

Такой поступок главного футбольного органа страны по отношению к старейшему клубу Украины продемонстрировал отношение ко всему профессиональному футболу. Да и вообще, о чем говорить, если ни в одном Дисциплинарном органе УАФ нет представителя клуба или администрации ПФЛ. Зато есть представитель профсоюзов, некто Юрий Юрченко, который откровенно «топит» за футболистов, абсолютно не принимая во внимание позицию клубов.

Конфликт интересов здесь заключается в том, что Юрченко, к тому же, получает гонорар от футболистов, рьяно отстаивая их позицию на посту независимого эксперта важнейшего органа УАФ, призванного отстаивать справедливость. Комизм ситуации еще в том, что господин Игорь Гатауллин с вершины своего поста председателя Профсоюза футболистов спокойно за этим созерцает. Может, вы нас подталкиваете обращаться за помощью к Олегу Печорному, который не так давно вышел из тюрьмы?.

Андрей Васильевич, для нас является непонятным, почему УАФ под вашим руководством не борется на законодательном уровне за права клубов, футболистов и спорт в целом. Хоть раз УАФ обращалась с предложением разработки Законопроекта (кроме неработающего так называемого "Закона Павелко") о поддержке футбола в специальные комитеты Верховной Рады?.

Объясните, почему действующий контракт, который осознанно подписал игрок, в итоге игнорируется представителями Палаты споров УАФ? В частности, с молчаливого согласия представителей таких клубов, как "Динамо" и "Шахтер", принимается кулуарное решение в пользу игрока. Гранды считают, что с ними подобное не повторится? Или защищать представителей клубов ПФЛ ниже их достоинства?.

Объясните, на каких основаниях в Палате решения споров УАФ находится представитель киевского "Арсенала", снявшегося с соревнований полгода назад? Клуба, который в последнее время сам являлся объектом громких расследований по долгам перед бывшими тренерами и футболистами.

И, наконец, объясните, на каких основаниях бухгалтер УАФ принимает решение, играть футболисту или нет? Именно из-за якобы запрета бухгалтерии УАФ (а не на основании Регламента соревнований) ставить или не ставить печать на Паспорте футболиста под угрозой были дальнейшие карьеры футболистов.

Еще раз — бухгалтер УАФ решает судьбы футболистов. И несколько писем ФК "Горняк-Спорт" по этому поводу все еще остаются без ответа и должной реакции представителей УАФ. Зачем тогда настолько раздутый штат сотрудников Вашей организации, которая обязана отвечать на подобные запросы профессиональных клубов с внятной аргументацией.

Объясните нам, в какой стране, когда количество команд уменьшается, штат УАФ растет? В свое время в различных футбольных соревнованиях участвовали более 200 команд, штат ФФУ насчитывал всего восемь человек. А сейчас только вице-президентов десять человек", - говорится в заявлении.