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Минай померится силами с венгерскими соперниками Реброва

Первая лига
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7 и 8 команды чемпионата

Минай померится силами с венгерскими соперниками Реброва
Новина українською

Стали известны команды, с которыми ФК "Минай" сыграет в это межсезонье.

Так, 11 января, когда команда уже выйдет из отпуска и начнет свой первый основной сбор, состоится первый тренировочный матч в Кишварде с 7 командой Венгрии - ФК "Варда".

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15-го января ребята сыграют с клубом "Казинцбарцика" - 14-я команда Первой лиги Венгрии. Матч состоится на их поле.

Также в Венгрии, 18 января, "Минай" сыграет с "Дебреценом" (8 команда первенства).

Как отмечают в клубе, это не окончательный список спаррингов. Сейчас идут переговоры с другими командами, в том числе из Венгрии.

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В статье: Венгрия Контрольный матч Дебрецен сбор ФК Минай Кишварда (Венгрия)
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Источник:
ФК Минай

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