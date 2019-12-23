Минай померится силами с венгерскими соперниками Реброва

Стали известны команды, с которыми ФК "Минай" сыграет в это межсезонье.

Так, 11 января, когда команда уже выйдет из отпуска и начнет свой первый основной сбор, состоится первый тренировочный матч в Кишварде с 7 командой Венгрии - ФК "Варда".

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15-го января ребята сыграют с клубом "Казинцбарцика" - 14-я команда Первой лиги Венгрии. Матч состоится на их поле.

Также в Венгрии, 18 января, "Минай" сыграет с "Дебреценом" (8 команда первенства).

Как отмечают в клубе, это не окончательный список спаррингов. Сейчас идут переговоры с другими командами, в том числе из Венгрии.