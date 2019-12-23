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Тлумак: У Волыни есть все для УПЛ

Первая лига
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Волынь метит в УПЛ

Тлумак: У Волыни есть все для УПЛ
Новина українською

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак считает, что у клуба есть все составляющие для участия в УПЛ.

"Шесть человек нас покинуло. Мы поблагодарили их за сотрудничество. Хорошие футболисты, но мы должны двигаться вперед, они должны двигаться вперед. Они опытные игроки, хотят играть, но у нас проиграли конкуренцию, поэтому разошлись полюбовно. Моментов никаких нет.

Клуб имеет все для того, чтобы выступать в УПЛ. С нашей стороны остался только спортивный результат. Будем над этим работать, работаем и сейчас. Желание есть, нужно перезимовать", – сказал Тлумак.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Волынь" идет на втором месте в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк)
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Источник:
ТК Футбол

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