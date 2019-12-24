Ради кого стоит смотреть первую лигу, незаметные герои

Футбол простая игра, но выделять в ней лучших за счет визуального впечатления всегда непросто, многое скрывается от невооруженного глаза. Сегодня попытаемся без глубокого погружения в статистику определить футболистов, которые определяют результаты своих команд в большей мере, чем принято считать. Это не обязательно лидеры по количеству голов и передач, хотя и некоторым из этих списков место нашлось, но точно те, без кого первая лига была намного бы скучнее.

Юрий Климчук ("Рух", нападающий)

Наиболее молодой из полевых игроков нашего списка, который произвел качественый скачок в системе Леонида Кучука и есть полная уверенность, что будет востребованным и при Юрие Бакалове. В условиях высочайшей конкуренции Климчук смог отвоевать место в старте и в большинстве игр "Руха" выходил в основе. С эффективностью также не было проблем, именно Юрий забил победный гол "Ингульцу" (1:0) на последних минутах, а также принес своей команде гостевую победу над "Металлургом" (1:0). Еще три гола форварда стали победными, дубль в ворота "Черноморца" (2:0) и реализованный пенальти в домашней игре с "Кремнем", что еще и при двух результативных передачах возносит полезность от футболиста в абсолют.

Любопытно, что столь молодой игрок уже "понюхал" пороху Премьер-лиги, выступая за каменскую "Сталь". Климчук даже забил два гола в классе сильнейших, так что в случае если "Рух" останется на отвоеванных позициях, явно не затеряется в УПЛ.

Иван Цюпа ("Волынь", защитник)

В команде, где играет Денис Кожанов, все остальные игроки по-умолчанию будут находиться в его тени. Но мы бы выделили защитника Ивана Цюпу, которого очень быстро полюбила требовательная луцкая публика. Воспитанник "Шахтера" долгое время выступал в "Ильичевце", в составе которого засветился и в Премьер-лиге. После мариупольского периода карьеры был неудачный сезон в "Зирке" и вылет в первую лигу. Цюпа решил принять предложение "Волыни", где летом 2018-го как раз появились деньги и серьезные амбиции. Сходу вернуться в элиту не получилось - проигранный стык "Карпатам". Но в этом чемпионате "крестоносцы" снова выступают мощно и явно намереваются занять все же место в тройке и подняться в классе.

Цюпа пропустил всего один матч осенью, еще в одном появился по ходу второго тайма, да и то это был домашний поединок с безнадежным аутсайдером "Черкащиной" (3:0). В остальных встречах Иван либо помогал цементировать центр обороны в трио беков, либо разгонял атаки левым флангом, где занимал позицию латераля.

Роберт Гегедош ("Минай", нападающий)

Форвард подобного типажа - находка для любой команды ПФЛ. Без лишних движений и возни Роберт просто делает свою работу, а именно исправно забивает голы. Причем повышение в классе никак не отразилось на его эффективности. Каждое трансферное окно рождаются слухи об уходе Гегедоша в зарубежный клуб, благо Венгрия и Словакия находятся рядом. В сезона 2015/2016 Гегедош даже ездил на матчи в Сечовце, словацкий город, где базировался клуб седьмого дивизиона "Славой". В восьми матчах Роберт отметился 21 голом. Если же верить официальной статистике, за "Минай" Гегедош уже забил 45 голов в 55 поединках (0,81 в среднем за матч). Поэтому с нетерпением ждем его в Премьер-лиге, где воспитанник "Закарпатья" и харьковского "Металлиста" сможет проявить себя на фоне сильнейших защитников страны.

"Минай" не заявлял о планах использовать первую лигу в качестве трамплина и повторить трюк "Днепра-1". Но аппетит, как известно, приходит во время еды, а заявку на аттестацию в УПЛ закарпатский клуб, на всякий случай, подал...

Олег Синегуб ("Ингулец", универсал)

Незаметный герой "Ингульца", который еще весной был игроком ротации, а в большинстве осенних матчей уже выходил в основе. Причем на разных позициях. Для Синегуба не является проблемой закрыть всю левую бровку в качестве латераля, либо сыграть на позиции вингера. Кроме того, Олег стал лучшим ассистентом осенней части сезона в команде, отдав со своего фланга шесть голевых передач. Во многом именно благодаря эффективному взаимодействию с Никой Сичинавой последний идет во главе бомбардирской гонки.

Игрок к тридцати годам еще не выступал в УПЛ. Вместе с "Ингульцом" у него есть отличная возможность пережить ренесанс уже будущей весной и все-таки добыть вожделенную путевку в элиту.

Виталий Кольцов ("Металлист 1925", полузащитник)

Воспитанник винницкой "Нивы", позже перехваченный "Шахтером", долгое время пребывал в орбите "горняков", выступая за "Мариуполь" и "Олимпик". В Александрии у него не получилось, а после неплохого прошлого сезона в донецком клубе было принято неоднозначное решение уйти в более низкий по статусу дивизион. С первых же поединков в составе "Металлиста 1925" Виталий показал, что его место на поле сомнению не подвергается, цементируя центр поля. Кольцов вместе с функциями опорника не забывал и о креативе, забив четыре гола (три с пенальти) и отдав две результативные передачи в 18 встречах. Единственным поединком, который Кольцов пропускал в осенней части чемпионата, стал выезд к "Черноморцу" (0:0) и было видно насколько тяжело команде приходилось без своей "стены".

Одним словом, можно с уверенностью сделать прогноз на то, что если и не с харьковским клубом, но летом Виталий вновь вернется в элиту, где его истинное место.

Назарий Федоривский ("Оболонь-Бровар", вратарь)

Молодой голкипер, пропустивший 18 голов в 16 матчах - ничего особенно, скажете вы. Но если учесть, что в середине сезона был отрезок из 11 встреч со всего лишь шестью пропущенными мячами, становится понятно, что имеем дело с невиданной стабильностью для 23-летнего вратаря. С ранних лет свою "звездочку" в "Оболони-Бровар" лееяли, благодаря чему и пожинают плоды уже на взрослом уровне. Правда летом Назарий был близок к уходу из клуба, проходя просмотр в другой команде. Не подошел и вернулся в расположение "пивоваров" уже после первого тура. Как оказалось - не зря!

В последние годы "Оболонь Бровар" стабильно находится в верхней части таблицы и если бы не два поражения на финише осеннего этапа чемпионата, сейчас располагалась бы на первой строчке вместо "Руха". Есть надежда у киевских болельщиков, что ситуация изменится к лучшему весной, во многом благодаря Федоривскому.

Руслан Черненко ("Агробизнес", полузащитник)

Вот и добрались мы к одному из двух лучших ассистентов дивизиона, но так как Миха Горопевшек ушел из "Волыни", именно игрок "Агробизнеса" получает фору перед конкурентами. В семи голевых эпизодах он делал финальные передачи партнерам, причем подобная картина наблюдается уже не первый год. В прошлом сезоне передачи Руслана не были менее острыми, но фатально не везло форвардам в завершении. Помимо подготовительной работы, Черненко проявил себя здорово и в завершении, показав лучшую индивидуальную результативность еще со времен выступления за киевский "Арсенал" в сезоне 2015/2016. Причем если удастся улучшить свой лицевой счет еще на два мяча и довести его до восьми результативных ударов за сезон, то Руслан Черненко побьет индивидуальный рекорд.

Ложкой дегтя в бочке мёда игрока являются слова президента. Олег Собуцкий не рвется в Премьер-лигу уже в нынешнем сезоне и даже заявку на аттестацию "Агробизнес" не подавал. Тем любопытнее, поверит ли кто-то из более статусных клубов в звезду Волочиска.

Виталий Собко ("Авангард", полузащитник)

Капитан местной команды и любимец краматорской публики провел всего 12 матчей из 19, но когда был на поле, действовал полезно и разносторонне. В его активе шесть ассистов и два гола с игры. Всю карьеру Виталий провел в трех городах, выступая за два харьковских клуба далеко не высшего ранга ("Гелиос" и "Газовик-ХГД"), а также "Кремень" и, собственно, "Авангард". В Краматорске он уже давно стал своим, именно здесь демонстрируя небывалую результативность (семь голов в сезоне 2012/2013, восемь в 2016/2017, десять в следующем).

В число клубов, подавших заявку на аттестацию УПЛ, "Авангард" не вошел, а значит амбиций повысится в классе уже в этом сезоне у краматорчан нет. Тем не менее, Собко заслуживает когда-нибудь все же попробовать свои силы в играх с сильнейшими.

Николай Мусолитин ("Черноморец", полузащитник)

Воспитанник одесского "Черноморца" и летний чемпион мира среди молодежи с выской долей вероятностью покинет Пальмиру уже зимой. Спрос на него есть, по слухам даже в европейских чемпионатах. Во время переходного периода от Червенкова до Маркевича именно Николай выделялся своей креативной игрой и мощнейшим ударом. Уже в прошлом сезоне он стал основным игроком, а в первой лиге заработал четыре очка по системе гол+пас за 16 матчей (2+2).

Уровень футболиста, однозначно, выше, чем второй по силе дивизион страны, а учитывая, что "морякам" недвусмысленно светит пребывание здесь и в следующем сезоне, вряд ли полузащитник захочет терять год карьеры в свое золотое время.

Василий Цюцюра ("Прикарпатье", полузащитник)

Пять голов и четыре передачи в пятнадцати матчах, при том, что только домашний матч с "Минаем" (1:2) он отыграл "от звонка до звонка" - удивительное достижение. Тем более, если вспомнить, что был период, когда у "Прикарпатья" только Василий Цюцюра и ассистировал в течение трех туров подряд. В отличие от многих коллег по цеху в первой лиге, полузащитнику еще далеко до статуса "сбитый летчик", в свои 25 он демонстрирует прогресс, достойный повышения.

"Прикарпатье" ограничено в своих амбициях бюджетом и принципами приглашать лишь доморощенных футболистов. Так что единственным шансом засветиться на более высоком уровне для Василия станет приглашение от клубов УПЛ. Советуем присмотреться!