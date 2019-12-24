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Дело о чужих мячах: КДК заподозрил Рух в фальсификации документов
Соглашение подписано за 7 месяцев до появления компании
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ расследует фальсификацию документов со стороны футбольного клуба "Рух".
Эту информацию подтвердил президент ПФЛ Сергей Макаров.
"КДК УАФ проводит расследование по факту фальсификации документов", - сказал президент ПФЛ.
ФК "Рух", напомним, отказывается от официального мяча ПФЛ компании Select. Клуб мотивирует это контрактом с фирмой Puma.
Поэтому "Рух" обжаловал в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ санкции за неиспользование официального мяча ПФЛ и предоставил в КДК документ – соглашение со своим поставщиком экипировки.
Однако оказалось, что компания, с которой "Рух" якобы подписал контракт, была создана в Ужгороде только через 7 месяцев после указанной в документе даты подписания соглашения.