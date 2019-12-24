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Дело о чужих мячах: КДК заподозрил Рух в фальсификации документов

Первая лига
(3 голосов)

Соглашение подписано за 7 месяцев до появления компании

Дело о чужих мячах: КДК заподозрил Рух в фальсификации документов
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ расследует фальсификацию документов со стороны футбольного клуба "Рух".

Эту информацию подтвердил президент ПФЛ Сергей Макаров.

"КДК УАФ проводит расследование по факту фальсификации документов", - сказал президент ПФЛ.

ФК "Рух", напомним, отказывается от официального мяча ПФЛ компании Select. Клуб мотивирует это контрактом с фирмой Puma.

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Поэтому "Рух" обжаловал в Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ санкции за неиспользование официального мяча ПФЛ и предоставил в КДК документ – соглашение со своим поставщиком экипировки.

Однако оказалось, что компания, с которой "Рух" якобы подписал контракт, была создана в Ужгороде только через 7 месяцев после указанной в документе даты подписания соглашения.

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В статье: Первая лига ПФЛ Рух (Львов) Puma Select УАФ КДК УАФ мячи
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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Tom Valentine (Bolintci)
24.12.2019 в 16:19
Ці руки нічого не крали!
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karpatoman (Львів)
24.12.2019 в 15:50
Яка різниця якими м'ячами грати?Здається мені, що Козловський просто ви***ується.
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