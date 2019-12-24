Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Рух наложен трансферный бан. Все из-за истории с "чужими" мячами
Клуб не погасил штраф перед ПФЛ и продолжает играть неофициальными мячами Лиги
Львовский "Рух" не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит долг по штрафам за неиспользование официального мяча ПФЛ. Об этом заявил президент ПФЛ Сергей Макаров.
"Клуб оштрафован в соответствии с Регламентом соревнований и не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит задолженность. Если весной "Рух" не начнет использовать официальный мяч, то получит новые штрафные санкции", – сказал Макаров.
Штраф за неиспользование официального мяча ПФЛ составляет в одном матче 25 тысяч гривен. В этом сезоне львовский клуб провел на своем поле 9 матчей, общая сумма штрафа составляет 225 000 гривен.
Помимо этого, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ расследует фальсификацию документов со стороны "Руха". Клуб пытался оспорить в КДК санкции за неиспользование официального мяча ПФЛ и предоставил документ договора с поставщиком экипировки, похожий на поддельный.