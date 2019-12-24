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На Рух наложен трансферный бан. Все из-за истории с "чужими" мячами

Первая лига
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Клуб не погасил штраф перед ПФЛ и продолжает играть неофициальными мячами Лиги

На Рух наложен трансферный бан. Все из-за истории с "чужими" мячами
Новина українською

Львовский "Рух" не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит долг по штрафам за неиспользование официального мяча ПФЛ. Об этом заявил президент ПФЛ Сергей Макаров.

"Клуб оштрафован в соответствии с Регламентом соревнований и не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит задолженность. Если весной "Рух" не начнет использовать официальный мяч, то получит новые штрафные санкции", – сказал Макаров.

Штраф за неиспользование официального мяча ПФЛ составляет в одном матче 25 тысяч гривен. В этом сезоне львовский клуб провел на своем поле 9 матчей, общая сумма штрафа составляет 225 000 гривен.

Помимо этого, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ расследует фальсификацию документов со стороны "Руха". Клуб пытался оспорить в КДК санкции за неиспользование официального мяча ПФЛ и предоставил документ договора с поставщиком экипировки, похожий на поддельный.

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В статье: ПФЛ Рух (Львов) Сергей Макаров
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Источник:
Sport Arena

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