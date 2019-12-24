Игорь Худобяк и еще 6 игроков покинули Прикарпатье

"Прикарпатье" прекратило сотрудничество с семью исполнителями.

Команду покидают защитники Виктор Яневич, Петр Ковальчук, Виктор Данищук, хавбеки Владимир Боришкевич и форвард Игорь Худобяк.

Все игроки старше 31 года, у них завершились контракты, клуб не стал их продлевать.

Также по обоюдному согласию "Прикарпатье " прекратило сотрудничество с 20-летним вратарем Василием Стефюком и 23-летним хавбеком Александром Солдатенко.