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Демченко: Металлисту 1925 нужен игрок в опорную зону, нападающий и крайние полузащитники

Первая лига
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Тренер рассказал, над чем команда будет работать в межсезонье

Демченко: Металлисту 1925 нужен игрок в опорную зону, нападающий и крайние полузащитники
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко рассказал о том, какие кадровые изменения можно ожидать в команде в зимнее трансферное окно.

- Андрей Анатольевич, уже известно, кто покинет команду, а кто пополнит?

- Пока не могу вам сказать. Все на стадии переговоров, как по новичкам, так и игрокам, уйдут из команды. Фамилии не могу сказать, пока не будут решены все нюансы.

- На какие позиции ищете футболистов?

- Последняя игра продемонстрировала нашу проблему в центре защиты и то, что нам не хватает глубины состава. Также нужен игрок в опорную зону, нападающий и крайние полузащитники.

- Вы строили команду во время первого круга, насколько большая работа будет сейчас?

- Мы понимаем, что у нас есть основа и нам нужно точечное усиление, чтобы не ошибаться, как это было летом. Тогда было несколько ошибочных решений, это правда. Сейчас зима, будет больше времени на просмотр и анализ.

- Как дела у Александра Омана?

- Очень жаль, мы на Сашу рассчитывали и он очень хорошо себя проявил во время сборов. Получил очень тяжелую травму, он сейчас восстанавливается и мы на него рассчитываем, как игрока основного состава.

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В статье: Александр Осман Металлист 1925 (Харьков) Александр Демченко
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