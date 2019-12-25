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Вратарь Руха: Ситуация с уходом Кучука стала для команды шоковой

Первая лига
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Не ждали этого и они

Вратарь Руха: Ситуация с уходом Кучука стала для команды шоковой
Новина українською

Голкипер команды-лидера Первой лиги, львовского "Руха", 28-летний Роман Мысак, рассказал о вкладе уже бывшего главного тренера, белоруса Леонида Кучука, в развитие футбольного клуба.

Мысак выделил Кучука как чрезвычайно квалифицированного тренера, который много сделал для каждого из игроков.

"Особенно что касается тактической вышколенности и расположение на футбольном поле, - пояснил Роман. - А также привил умение играть на результат и понимание ответственность, которая лежит на нас во время игр".

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Роман уверяет, что в команде ничего не знали о желании Кучука уйти с должности главного тренера.

"Ситуация с его уходом стала для нас действительно шоковой. Команда была очень расстроена, - вспоминает вратарь. - Однако уже сейчас ожидаем на работу с новым тренерским штабом. Посмотрим, что получится и какие будут результаты".

Работа с Леонидом Кучуком, по словам Мысака, была максимально комфортна.

"Каждый футболист понимал уровень тренера и хотел взять от него как можно больше, - отмечает кипер. - Леонид Кучук со своим опытом мог дать каждому столько, сколько отдельные футболисты не получают за всю спортивную карьеру".

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В статье: Леонид Кучук Роман Мысак Первая лига Рух (Львов)
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Источник:
Гал-Інфо

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