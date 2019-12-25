Президент ПФЛ рассказал о спонсорской прибыли матчей Первой и Второй лиг

Президенту ПФЛ Сергей Макарову напомнили его слова о том, что "в процессе переговоров с потенциальными партнерами узнали, что стоимость нашего продукта очень незначительная".

Поэтому у шефа Первой и Второй лиг спросили, какова стоимость продукта ПФЛ.

Она исчисляется несколькими миллионами гривен.