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Президент ПФЛ рассказал о спонсорской прибыли матчей Первой и Второй лиг

Первая лига
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Почти себестоимость

Президент ПФЛ рассказал о спонсорской прибыли матчей Первой и Второй лиг
Новина українською

Президенту ПФЛ Сергей Макарову напомнили его слова о том, что "в процессе переговоров с потенциальными партнерами узнали, что стоимость нашего продукта очень незначительная".

Поэтому у шефа Первой и Второй лиг спросили, какова стоимость продукта ПФЛ.

Она исчисляется несколькими миллионами гривен.

Читайте такжеПрезидент ПФЛ: Из средств спонсоров клубы, если и что-то получат, то лишь незначительную сумму

Это меньше, чем нам хотелось бы, ведь она практически равна себестоимости спонсорства, то есть заработать значительные суммы от реализации своих коммерческих прав наши клубы пока не смогут.

Нужно продолжать работать над привлекательностью и популярностью нашего продукта.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Сергей Макаров
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Источник:
SportArena

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