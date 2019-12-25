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Президент ПФЛ рассказал о спонсорской прибыли матчей Первой и Второй лиг
Почти себестоимость
Президенту ПФЛ Сергей Макарову напомнили его слова о том, что "в процессе переговоров с потенциальными партнерами узнали, что стоимость нашего продукта очень незначительная".
Поэтому у шефа Первой и Второй лиг спросили, какова стоимость продукта ПФЛ.
Она исчисляется несколькими миллионами гривен.
Это меньше, чем нам хотелось бы, ведь она практически равна себестоимости спонсорства, то есть заработать значительные суммы от реализации своих коммерческих прав наши клубы пока не смогут.
Нужно продолжать работать над привлекательностью и популярностью нашего продукта.