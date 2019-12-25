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Мысак: Игра Руха заточена на результат

Первая лига
(1 голосов)

Яркого футбола от команды не увидим

Мысак: Игра Руха заточена на результат
Новина українською

Профессиональный спасатель ворот львовского "Руха" Роман Мысак высказался о манере игры команды.

По его словам, предыдущий тренер Леонид Кучук требовал прежде всего результата.

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- Наша игра была заточена под результат. Этого требовало и руководство, и тренерский штаб.

Поэтому, возможно, мы не играли в какой-то чрезвычайно яркий атакующий футбол, но наши забитые мячи и надежная игра в обороне позволила завершить первую часть сезона так высоко.

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В статье: Леонид Кучук Роман Мысак Первая лига Рух (Львов)
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Источник:
Гал-Інфо

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Комментарии (2)
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Суржику--бій (Краматорск)
25.12.2019 в 12:46
Гра Руху скерована(заточена) щоб досягти результату.Заточувати-котячи, переміщати що-небудь в якесь місце, Загортати назовні край одягу, взуття,заїхати в зуби.
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artas@ (Львів)
25.12.2019 в 15:21
А перед "щоб" все ж варто ставити кому. І "-учи", "-ючи", так поміж іншим, українській мові не притаманне
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