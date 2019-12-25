Мысак: Игра Руха заточена на результат

Профессиональный спасатель ворот львовского "Руха" Роман Мысак высказался о манере игры команды.

По его словам, предыдущий тренер Леонид Кучук требовал прежде всего результата.

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- Наша игра была заточена под результат. Этого требовало и руководство, и тренерский штаб.

Поэтому, возможно, мы не играли в какой-то чрезвычайно яркий атакующий футбол, но наши забитые мячи и надежная игра в обороне позволила завершить первую часть сезона так высоко.