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Мысак: Игра Руха заточена на результат
Яркого футбола от команды не увидим
Профессиональный спасатель ворот львовского "Руха" Роман Мысак высказался о манере игры команды.
По его словам, предыдущий тренер Леонид Кучук требовал прежде всего результата.
- Наша игра была заточена под результат. Этого требовало и руководство, и тренерский штаб.
Поэтому, возможно, мы не играли в какой-то чрезвычайно яркий атакующий футбол, но наши забитые мячи и надежная игра в обороне позволила завершить первую часть сезона так высоко.
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Источник:Гал-Інфо
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Комментарии (2)
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Суржику--бій (Краматорск)
25.12.2019 в 12:46
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artas@ (Львів)
25.12.2019 в 15:21
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