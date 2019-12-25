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Оболонь-Бровар предлагает расширить УПЛ до 16 команд уже в следующем сезоне

Первая лига
(2 голосов)

Сергей Ковалец уверен, что это будет полноценный чемпионат, который привлечет зрительский интерес

Оболонь-Бровар предлагает расширить УПЛ до 16 команд уже в следующем сезоне
Новина українською

Главный тренер "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец подвел итоги осенней части чемпионата Первой лиги для своей команды.

- Сергей Иванович, оцените, пожалуйста, летне-осеннюю часть чемпионата Украины в Первой лиге.

- Оценка удовлетворительная. Девиз нашей команды: "Болельщики простят все, кроме равнодушия". Каждый матч, который команда проводила, то перед стартом сезона, то товарищеский матч, - мы всегда хотели и хотим побеждать, не всегда удается, но игроки всегда играют с большим желанием и хотят радовать наших болельщиков. Мы работаем на позитиве и взаимном доверии с игроками.

- Выделите лучшую игру и матч, который был самым неудачным во время первой части чемпионата.

- Все матчи, которые мы играли в чемпионате и контрольных матча - были с разным задачам и играли по разным схемам; была ротация состава. Хочу поблагодарить игроков, что они выполняли задачи, мы им задавали, которые прибегали, не прибегали им, с точки зрения результата, но команда всегда действовала так, как хотелось бы нам. Были ошибки и не только игроков, но и тренерского штаба, и мы это понимаем. Однако, проводим много теоретических занятий, где мы анализируем то, что где-то не так сделано, но опять хочу сказать, что большинство моментов, которые мы хотели, игроки выполняли.

- Изменился ли уровень Первой лиги по сравнению с прошлым сезоном?

- Это хороший вопрос, вот только мы общались с игроками об этом. Сейчас 6-8 команд хотят играть в Премьер-Лиге, конечно, есть большие амбиции и большая интрига в верхней части турнирной таблицы в Первой Лиге и мы считаем, что УАФ стоит пересмотреть вопрос о расширении Премьер-Лиги уже со следующего сезона до 16-ти команд. Во-первых, это будет полноценный чемпионат, а во-вторых будет огромный зрительский интерес к матчам.

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В статье: Сергей Ковалец Оболонь-Бровар (Киев)
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Комментарии (5)
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jnp49 (ОДЕССА)
25.12.2019 в 18:07
А Ху-Ху не Хо-Хо... Регламент есть регламент и если не попадёте следующей весной в УПЛ, то будете "потеть" вместе с ЧЕРНОМОРЦЕМ над повышением в классе...
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Nelviv`yanyn (На жаль)
25.12.2019 в 17:53
Отмените к е*еням ю-21. Те, кто захотят (у кого есть деньги), заявят двойки формате ю-23 и наполнят лиги количеством и качеством команд.
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Onside (Чернігів)
25.12.2019 в 17:57
Думаю гранди від такої ідеї будуть не в захваті. Одна справа відправляти своїх умовних Мудриків грати з однолітками, а інша з дуболомами в 2й лізі на огородних полях. Для маленьких команд це звичайно було б вигідно (відмовились би від них), але для команд побільше думаю зручніше саме У21 ніж -2 або -3 в нижній лізі поки там рівень не підросте.
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simargl (Чернигов)
25.12.2019 в 17:50
Деньги ,конечно , решают всё, но горячку пороть из-за того что кто-то пролетает в этом сезоне не стоит. Десна вон два раза выходила ...))) пусть желающие тренируются)))
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Onside (Чернігів)
25.12.2019 в 17:27
От тільки не треба знову міняти регламент посеред сезону. Має бути певна повага до правил гри які були поставлені на сезон. До того ж враховуючі ідеї пана Павелка про жіночі команди, як би не вийшло що не набереться вдосталь команд згодних на таке додаткове фінансове навантаження.
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