Оболонь-Бровар предлагает расширить УПЛ до 16 команд уже в следующем сезоне

Главный тренер "Оболони-Бровар" Сергей Ковалец подвел итоги осенней части чемпионата Первой лиги для своей команды.

- Сергей Иванович, оцените, пожалуйста, летне-осеннюю часть чемпионата Украины в Первой лиге.

- Оценка удовлетворительная. Девиз нашей команды: "Болельщики простят все, кроме равнодушия". Каждый матч, который команда проводила, то перед стартом сезона, то товарищеский матч, - мы всегда хотели и хотим побеждать, не всегда удается, но игроки всегда играют с большим желанием и хотят радовать наших болельщиков. Мы работаем на позитиве и взаимном доверии с игроками.

- Выделите лучшую игру и матч, который был самым неудачным во время первой части чемпионата.

- Все матчи, которые мы играли в чемпионате и контрольных матча - были с разным задачам и играли по разным схемам; была ротация состава. Хочу поблагодарить игроков, что они выполняли задачи, мы им задавали, которые прибегали, не прибегали им, с точки зрения результата, но команда всегда действовала так, как хотелось бы нам. Были ошибки и не только игроков, но и тренерского штаба, и мы это понимаем. Однако, проводим много теоретических занятий, где мы анализируем то, что где-то не так сделано, но опять хочу сказать, что большинство моментов, которые мы хотели, игроки выполняли.

- Изменился ли уровень Первой лиги по сравнению с прошлым сезоном?

- Это хороший вопрос, вот только мы общались с игроками об этом. Сейчас 6-8 команд хотят играть в Премьер-Лиге, конечно, есть большие амбиции и большая интрига в верхней части турнирной таблицы в Первой Лиге и мы считаем, что УАФ стоит пересмотреть вопрос о расширении Премьер-Лиги уже со следующего сезона до 16-ти команд. Во-первых, это будет полноценный чемпионат, а во-вторых будет огромный зрительский интерес к матчам.