Акценты. Даешь равенство в нищете? Об объединении УПЛ с Первой лигой

Не так давно наставник "Руха" Леонид Кучук озвучил идею, которую в СМИ назвали "интересной".

"Просто посмотрите в турнирную таблицу Первой лиги. 8-9 команд претендуют на прописку в элитном дивизионе. В УПЛ на призовые места претендуют 1-2 команды. Фавориты чемпионата неожиданно проигрывают, тем и интересна Первая лига. Считаю, нужно объединить УПЛ и Первую лигу – было бы еще интереснее".

Кто-то скажет, ну брякнул мужик, не подумавши – мало ли бывает. Да и вообще его уже нет в том "Рухе" - мол, неактуально. Но дело в том, что подобные идеи витают в воздухе, и на нашем бытовом, примитивном уровне болельщиков высказывались уже давно. А когда об этом заявляет специалист… Или это он пошутил так неудачно?

Впрочем, в нашей стране, где от смешного до великого – одни выборы, никого не удивит, если будет реализован и сей "судьбоносный" проект. Давайте посудачим и об этом.

Смотрим в таблицу Первой лиги. И впрямь интрига сумасшедшая: первое место от шестого отделяют всего два очка. Но кто и почему решил, что эта конкуренция непременно идет на уровне, достойном УПЛ? Да, претенденты на повышение в классе теснятся у пьедестала, сталкивая с него друг друга едва ли не каждый тур. Но показатель ли это их мастерства?

Во-первых, обратите внимание на то, что максимальный отрыв в таблице одной команды от другой составляет всего шесть очков. То есть, речь идет не только о плотности результатов именно в группе лидеров, а о том, что во всей лиге команды друг друга далеко не отпускают: сверху донизу.

А ведь в золотой середине нынче пасется не кто иной, как многострадальный в новом веке "Черноморец", который сегодня (и автор заявляет об этом со всей ответственностью, как одессит) просто ни о чем. И ведь именно классические середняки должны определять общий уровень турнира.

Теперь давайте посмотрим, как часто неожиданно теряли очки претенденты на УПЛ. Я правильно понимаю: когда они отбирают очки друг у друга, неожиданностью это никак не назовешь? Потому давайте отследим те случаи, в которых их обижали команды из нижней половины турнирной таблицы.

Нынешний лидер, тот же "Рух" проиграл "Горняку-Спорт" - команде, имеющей условный 50-процентный показатель в таблице, то есть Середняку Середняковичу. Это еще куда ни шло. Но на то он и лидер.

Идущая следом "Волынь" отдала четыре очка из шести возможных "Николаеву" и поделилась очками с "Балканами" (а это все уже уровень ниже "Черноморца" - читай: ниже плинтуса).

Зимующий третьим "Ингулец" разделил очки с "Горняком-Спорт", и все. Но одинаковое с третьей командой количество баллов в таблице набрали также еще три. Посему посчитаем и их.

"Агробизнес" проиграл "Прикарпатью" и потерпел разгромное поражение от "Кремня", а в сумме потерял с ним те же четыре очка из шести.

"Минай" был разгромлен "Прикарпатьем" дома, проиграл "Горняку-Спорт", и сыграл вничью с "Николаевом" и "Черноморцем".

И, наконец, "Оболонь-Бровар" на своем поле устроилась тому же "Горняку", и там же поделилась очками с обоими аутсайдерами – "Металлургом" и "Черкащиной".

Подчеркну: очки у претендентов на УПЛ отбирали решительно все без исключения команды нижней восьмерки. Эдаким монстром на их общем фоне смотрится "Горняк-Спорт": он отобрал у верхней шестерки 11 очков, и не пострадали от него лишь два ее представителя. Но, как говорится, если ты такой дерзкий, то почему всего лишь девятый?

Ответ прост: потому что сами "горішки плавлені" (безобидный каламбур по-одесски) параллельно щедро раздавали очки слабым мира сего. В этом смысле, команду можно сравнить с "Черноморцем" советских времен, который тоже любил изображать Робин Гуда.

Да и, пользуясь случаем, спешу поздравить этот "старейший клуб Украины" из Полтавской области с историческим юбилеем – дабы, упаси Боже, не угодить в его черный список!

Так что же, восхитимся суперинтригующим состязанием, в котором все обирают всех? Почему бы и нет? Но звать сюда УПЛ – чего ради?

Когда команды, влачащие жалкое существование, для которых уже то, что они живы – достижение, об уровне игры которых скромно умолчим (а уж в этом году насмотрелся), способны так добиваться результата? Извините, что я, такой наивный, к вам обращаюсь, но не пресловутое ли это равенство в нищете?

Я уже молчу про то, что этим мы фактически убили бы свой профессиональный футбол – согнав в одну лигу все, что от него осталось. Так называемая Вторая лига не в счет: ее команды сегодня еле-еле соответствуют тому, что в советские времена называлось коллективом физкультуры.

Я даже не столько о самой этой бредовой идее объединения, хотя, повторюсь: сторонников в массах хватает и у нее. Но, пока не поздно, может быть, призадумаемся?

Далеко не медицинский факт, что плотность в верхах Первой лиги свидетельствует о повышении уровня турнира. Вполне вероятно, что вовсе наоборот. Так стоит ли, с упорством, достойным лучшего применения, тащить эту нищету в "вышку" по максимуму? Просто потому, что нам "чешется" как можно быстрее добить в ней число команд до шестнадцати.

Да, пришельцы снизу способны закрепиться в УПЛ. Сегодня это нам демонстрируют "Днепр-1" и "Колос". Но, во-первых, это им удается во многом за счет внутренних проблем конкурентов. А во-вторых, это отнюдь не повод для того, чтобы наводнить элитный дивизион украинского футбола им подобными. И тем самым снизить его средний уровень.

Мое устойчивое убеждение заключается в том, что, если мы хотим быть хоть сколько-то конкурентными в Европе, нам нужно думать не о количестве, а о качестве. И в данном конкретном случае, таки-да, лучше меньше, да лучше.

Чем меньше будет игр между выходцами из Первой лиги, тем лучше будет для УПЛ. Они должны тянуться за нею вверх, а не тянуть ее ко дну. Одно дело, когда в город переезжают лучшие представители села и адаптируются к его порядкам. И совсем другое – когда сюда лезут все, кому не лень, и ведут себя здесь, мягко выражаясь, по-сельски.

Если это городской шовинизм, тогда прошу прощения. Наболело.

Игорь Юрич

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