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Капитан Ингульца: У Волыни и Руха неограниченные бюджеты

Первая лига
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О зарплатах и ​​присутствии в медиапространстве

Капитан Ингульца: У Волыни и Руха неограниченные бюджеты
Новина українською

Полузащитник петровского "Ингульца" 33-летний капитан команды Владислав Лупашко ответил на вопрос об уровне команд Первой лиги.

Влада спросили, о чем говорит тот факт, что большая группа команд Первой лиги по очкам идет очень близко друг возле друга.

- Это говорит об уровне чемпионата. И команды с большим бюджетом несильно вырываются вперед.

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У "Волыни" или Руха, можно сказать, неограниченные бюджеты. Это касается не только выплат футболистам, но и медиа-пространства - это о "Рухе". А у "Волыни" зарплаты уровня УПЛ. И они не могут за счет бюджета вырваться вверх.

Уровень Первой лиги очень ровный. Может, качества и рисунку игры уровня УПЛ во всех матчах Первой лиги не видим, но следить за конкуренцией болельщику, думаю, очень интересно.

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В статье: Волынь (Луцк) Владислав Лупашко Первая лига ПФЛ Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Інгулець

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