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Капитан Ингульца: У Волыни и Руха неограниченные бюджеты
О зарплатах и присутствии в медиапространстве
Полузащитник петровского "Ингульца" 33-летний капитан команды Владислав Лупашко ответил на вопрос об уровне команд Первой лиги.
Влада спросили, о чем говорит тот факт, что большая группа команд Первой лиги по очкам идет очень близко друг возле друга.
- Это говорит об уровне чемпионата. И команды с большим бюджетом несильно вырываются вперед.
У "Волыни" или Руха, можно сказать, неограниченные бюджеты. Это касается не только выплат футболистам, но и медиа-пространства - это о "Рухе". А у "Волыни" зарплаты уровня УПЛ. И они не могут за счет бюджета вырваться вверх.
Уровень Первой лиги очень ровный. Может, качества и рисунку игры уровня УПЛ во всех матчах Первой лиги не видим, но следить за конкуренцией болельщику, думаю, очень интересно.