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Вся карьера - без красных карточек. Капитан Ингульца хотел превзойти Ледли Кинга
У того была одна
Капитан "Ингульца" 33-летний Владислав Лупашко признался, что в этом сезоне получил первое в карьере удаление.
Футболист вспомнил, что перед зимней паузой пропустил несколько игр. Причиной сначала стала травма в матче с "Черноморцем".
"Пропустил 2 матча. Потом пропустил еще 1 игру из-за красной карточки", - вспоминает Влад.
Полузащитник констатировал, что это была его первая красная карточка в карьере.
"Я мечтал, что проведу футбольную карьеру вообще без красных карточек, - признался Лупашко. - В этом плане ставил в пример Ледли Кинга - капитана "Тоттенхэма", который провел огромнейшее количество матчей.
Притом у него были считанные желтые карточки и лишь одно удаление. Я хотел не иметь ни одной красной вообще. Но здесь ...одно на другое наложилось и получил удаление".