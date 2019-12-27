Вся карьера - без красных карточек. Капитан Ингульца хотел превзойти Ледли Кинга

Капитан "Ингульца" 33-летний Владислав Лупашко признался, что в этом сезоне получил первое в карьере удаление.

Футболист вспомнил, что перед зимней паузой пропустил несколько игр. Причиной сначала стала травма в матче с "Черноморцем".

"Пропустил 2 матча. Потом пропустил еще 1 игру из-за красной карточки", - вспоминает Влад.

Полузащитник констатировал, что это была его первая красная карточка в карьере.

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"Я мечтал, что проведу футбольную карьеру вообще без красных карточек, - признался Лупашко. - В этом плане ставил в пример Ледли Кинга - капитана "Тоттенхэма", который провел огромнейшее количество матчей.

Притом у него были считанные желтые карточки и лишь одно удаление. Я хотел не иметь ни одной красной вообще. Но здесь ...одно на другое наложилось и получил удаление".