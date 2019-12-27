  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вся карьера - без красных карточек. Капитан Ингульца хотел превзойти Ледли Кинга
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вся карьера - без красных карточек. Капитан Ингульца хотел превзойти Ледли Кинга

Первая лига
(1 голосов)

У того была одна

Вся карьера - без красных карточек. Капитан Ингульца хотел превзойти Ледли Кинга
Новина українською

Капитан "Ингульца" 33-летний Владислав Лупашко признался, что в этом сезоне получил первое в карьере удаление.

Футболист вспомнил, что перед зимней паузой пропустил несколько игр. Причиной сначала стала травма в матче с "Черноморцем".

"Пропустил 2 матча. Потом пропустил еще 1 игру из-за красной карточки", - вспоминает Влад.

Полузащитник констатировал, что это была его первая красная карточка в карьере.

Читайте такжеПервая лига. Волевая победа Агробизнеса над Ингульцом

"Я мечтал, что проведу футбольную карьеру вообще без красных карточек, - признался Лупашко. - В этом плане ставил в пример Ледли Кинга - капитана "Тоттенхэма", который провел огромнейшее количество матчей.

Притом у него были считанные желтые карточки и лишь одно удаление. Я хотел не иметь ни одной красной вообще. Но здесь ...одно на другое наложилось и получил удаление".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Лупашко Первая лига Ледли Кинг удаление Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Інгулець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...