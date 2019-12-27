Металлист 1925 завершил свой декабрьский сбор

В пятницу, 27-го декабря, "Металлист 1925" провел заключительную тренировку в рамках пятидневного декабрьского сбора.

В течение недели игроки работали на полях клубной ДЮФСШ.

Отмечается, что вместе с командой на сборе работало несколько молодых игроков из "Авангарда", а также игрок "Металлиста Юниор" Иван Пець. В четверг к команде присоединился и Виталий Кольцов.

С субботы "желто-синие" будут находиться в отпуске, а соберутся уже 20-го января.