Президент ПФЛ: Между УПЛ и Первой лигой разница есть, но не такая большая, как в прошлые годы

Президент ПФЛ Сергей Макаров в интервью журналу "Футбол" рассказал о том, как обстоят дела в подведомственных ему Лигах.

— Какие достижения и неудачи вверенной вам Профессиональной футбольной лиги лично вы выделили бы в первой части сезона? Разумеется, вне качества игры и финансовых возможностей клубов.

— Из достижений назову появление официального мяча соревнований, сумасшедшую плотность в таблице первой лиги и то, что все команды сыграли осеннюю часть без снятий и срывов. Наши команды продолжают показывать свой высокий уровень, что заметно по Кубку Украины. До 1/4 финала дошли и "Альянс" из второй лиги, и финалист прошлого розыгрыша "Ингулец", и закарпатский "Минай".

Неудач у нас не так много. Отнес бы к этой категории невыезд "Таврии" в Краматорск и инцидент в Заре, где матч "Балканы" — "Черноморец" пришлось прерывать и доигрывать в другой день из-за беспорядков, устроенных болельщиками одесситов.

— Насколько серьезной вам видится разница: а) между УПЛ и Первой лигой; б) между Первой и Второй лигами; в) между Второй лигой и аматорами?

— Между УПЛ и Первой лигой разница есть, но не такая большая, как в прошлые годы. Раньше мы напутствовали свои клубы, выходящие в Премьер-лигу, что бояться нужно только "Шахтера" и "Динамо", с остальными можно играть. Сейчас недосягаемым выглядит только "Шахтер".

Разница между Первой и Второй лигами видна и по матчам плей-офф за место в первой лиге, и по тому, что командам из второй лиги обычно нужно время на адаптацию в первой. Случаи, когда команда-новичок первой лиги сразу выходит в "вышку", встречаются редко, на память приходят только "Верес" и "Днепр-1".

А вот между аматорским уровнем и второй лигой разрыв не столь большой. Примеров, когда команда проходит вторую лигу и повышается в классе за сезон, множество. В этом сезоне также в лидерах второй лиги — вчерашние новички "ВПК-Агро", "Альянс", "Диназ".

Вообще же разницу между уровнями нашего футбола можно описать одним словом — скорость. Скорость обработки мяча, скорость командного движения, скорость принятия решений. От лиги к лиге скорость растет.

— Насколько плотно и деловито вы взаимодействуете с Премьер-лигой и как воспринимаете ее новые организационные формы? Как выглядела бы идеальная картина с точки зрения ПФЛ и ее клубов?

— С Премьер-лигой мы дружим, взаимодействуем и общаемся в ежедневном режиме. Трудно найти какой-то вопрос, который мы с нашими коллегами не можем разрешить. Готовим качественное усиление для УПЛ, дадим достаточно сильных клубов, чтобы долгожданное расширение топ-дивизиона до 16 команд состоялось.