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Черноморец подписывает троих новичков

Первая лига
(1 голосов)

Остап Маркевич продолжает строить свою команду

Черноморец подписывает троих новичков
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на приближающиеся новогодние праздники, в одесском "Черноморце" ведется активный поиск новых исполнителей, способных заменить огромную группу ушедших футболистов. В компании пополнивших команду вратаря Алексея Паламарчука из зарянских "Балкан" и защитника Евгения Зубейко из белорусского ФК "Минск", о которых UA-Футбол уже сообщал, оказались еще трое – 27-летний защитник Виктор Лиховидько из "Горняка-Спорта" (Горишни Плавни), его 25-летний коллега по амплуа Владислав Клименко из "Ингульца" (Петрово) и 22-летний полузащитник Алексей Зинкевич из волочиского "Агробизнеса".

Стоит напомнить, что последний из них выступал под руководством нынешнего главного тренера "Черноморца" Остапа Маркевича и его помощников в "Агробизнесе", поэтому его возможности рулевому "моряков" хорошо знакомы.

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В статье: Черноморец (Одесса) Виктор Лиховидько Владислав Клименко Алексей Зинкевич
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