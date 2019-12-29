Жить по-новому - привычка или необходимость? Как клубам ПФЛ слезть с дотационной иглы

В УПЛ практически все клубы постепенно избавились от привычки "клянчить" бюджетные деньги на свое существование, но произошло это по большей части благодаря вмешательству в свое время олигархов, а не планомерному развитию клубной структуры с увеличением ее доходности. Иногда, подобная риторика включается в отношении "Карпат", но не часто и в глобальном плане на развитие клуба бюджетные средства все же не влияют. Иное дело первая и особенно вторая лига, где многие команды до сих пор считают нормой жизни лезть с открытой ладонью в карманы простых граждан через посредников в лице областных и местных властей. Со сменой руководства страны и урезанием объемов финансирования ОТГ в госбюджете на 2020-й год вопрос нехватки средств на "зрелища" спортивного плана возник особенно остро.

Полтора года назад на нашем сайте уже выходил материал, подробно разбирающий статьи расходов профессионального футбольного клуба и разницу в суммах между клубами УПЛ и представителями областных чемпионатов среди аматоров. В принципе, содержание команды на любом уровне - дело недешевое, а в украинских условиях еще и глубоко убыточное. Обычно подобным занимаются меценаты в качестве развлечения, без реальной возможности получить прибыль. Футбольный клуб они замещают походом в казино, либо игрой на ставках, хотя некоторым даже прекрасно удается совмещать "приятное" с "полезным".

Но есть и обратная сторон медали у этой закономерности, в любой момент даже самый успешный ФК может прекратить существование, просто став финансовой обузой для своего создателя и единственного владельца. Именно поэтому так важно для ПФК финансироваться из разных источников, причем, желательно, частных. Это и позволяет создавать перспективные планы не на квартал или полугодие, а на пять и даже десять лет.

Примеры успешного освоения новых рельс развития можно найти во второй лиге. Ровенский "Верес" после ошеломительного вливания денег и не менее громкого падения в статусе решил возродиться уже в качестве "народного клуба". Идея напоминала ту, которая успешно работает в "Барселоне", где каждый "сосиос" является совладельцем клуба. В Ровно подобный романтизм не смог покрыть большинство расходов на команду (годовой бюджет "Вереса" 13,4 млн грн) и пришлось обратиться к частному капиталу.

Иван Надеен, основатель группы компаний "Укртепло", организовал спонсоров и фактически взял на себя обязательства по финансированию команды из Ровно. 2,5 миллиона обещал внести и город, но пока, по словам мецената, ни одной копейки за 2019-й год на счета НК не поступило, что подтверждает и Единый веб-портал использования публичных средств. Радует по крайней мере то, что привычка просить в бюджете города и области постепенно пропадает, хоть попытки "выбить" деньги оттуда и предпринимаются регулярно до сих пор. Рассмотрение вопроса с финансированием НК из бюджета города было перенесено на февраль 2020-го, но по крайней мере были утверждены 60 миллионов гривен финансовой поддержки стадиона "Авангард", реконструкция которого с увеличением зрительских мест до 13,5 тысяч находится как раз в разгаре.

Уже два года "Верес" выступает во Млинове, организуя болельщикам проезд с оплатой 50% стоимости туда и обратно. Понятно, что с возвращением "домой" в полном значении этого слова, клубу удастся повысить бюджетный профицит, а значит он находится на правильном пути развития. К тому же единственная в стране женщина-руководитель футбольного клуба Ирина Теслюк, определенно, знает толк в маркетинге и в вопросе раскрутки бренда и продажи атрибутики уже за полгода "Верес" вышел на качественно новый уровень.

Куда сложнее ситуация у команды, идущей на втором месте в группе А, житомирского "Полесья". Согласно данным портала spending.gov.uа лишь в 3-месячный период с 27 сентября по 27 декабря 2019-го года в пользу клуба было перечислено 1,8 млн гривен, согласно решению 44-й сессии управления молодежи и спорта Житомирского городского совета от 18 декабря прошлого года. По причине того, что в следующем году город мог и не утвердить столь щедрые дотации на местную команду и стали возможны фанатские протесты. По словам директора "Полесья" Владимира Загурского, годовой бюджет житомирского клуба составляет 12 млн грн, при этом ставится конкретная задача - повыситься в классе по итогам сезона 2019/2020. 40% - частное финансирование, 60% - бюджетное. 17 декабря, благодаря акции со стороны активных болельщиков, решение о выделении средств в размере 1,8 миллиона на первый квартал 2020-го бюджетный комитет все же принял.

Заполняемость "Спартак Арены" в Житомире составляет около 80% при вместимости 1200. При достаточно высокой для второй лиги стоимости билетов (40-100 грн) клуб в дни матчей зарабатывает от 50 до 80 тысяч гривен. Осенью нынешнего года "Полесье" провело дома восемь встреч. Несложно подсчитать, что заработать удалось около 600 тысяч, что уже составляет 20% квартального бюджета.

С переездом на "Центральный" городской стадион, как обещает руководство клуба, прямо на территории будут установлены развлекательные локации, а также торговые точки, которые еще больше увеличат доходы "Полесья" в match day. Это правильные шаги, которые уменьшают зависимость клуба от регулярности и объема "инъекций" из государственного и местного бюджетов.

Для тернопольской "Нивы" лидерство перед зимней паузой стало не только неожиданным, но и обременительным. В канун Нового года на сайте клуба появился запрос о привлечении дополнительных инвестиций, который одновременно является и криком о помощи. Готовится даже проект реформирования формы собственности на АО, что позволит новым меценатам тут же получать свою долю акций команды. Пока что из бюджета "Нива" денег не получила, в связи с чем под угрозой находится само ее существование в новом году.

Минимум на четыре миллиона бюджетных денег в год рассчитывает и хмельницкое "Подолье", что составляет треть общих расходов команды из областного центра. "Калуш", делящий с командой Виталия Костышина 5-6 места в группе А, получает из бюджета местной власти на миллион гривен меньше, но понятно, что для районного центра это более ощутимые деньги, чем для областного. Три аутсайдера группы А, представляющие областные центры ("Буковина", "Нива" В, "Ужгород"), также активно посылают "ходоков" в государственные структуры за помощью, в Виннице даже напрямую связывают наличие госфинансирования с дальнейшим существованием проекта в статусе "професиональный футбольный клуб". Постепенно мы и приходим к выводу - чем меньший населенный пункт и его статус, тем меньшая зависимость от бюджетных денег. Но при этом не решается проблема сосредоточенности жизни команды по сути в одних руках, а именно кошельке конкретного латифундиста.

Примеры успешных сельских команд уже не единичны для професионального футбола нашей страны. "Колос" из Коваливки в нынешнем сезоне дебютировал в Премьер-лиге, став первой "ласточкой" среди собратьев на столь высоком уровне. На следующий сезон клуб готовится заявить обновленную домашнюю арену, не скитаясь по арендованным стадионам. "Ингулец", усилиями своего президента и собственника Александра Поворознюка, уже практически завершил строительство современной арены, которая сможет принимать в Петровом еврокубки.

"Минай" о совершенствовании текущей инфраструктуры пока не задумывается, но с учетом стремительного роста популярности команды в своем регионе это станет необходимостью, если клубу удастся подняться в футбольной иерархии. "ВПК-Агро" и "Альянс" уже в дебютный сезон своего участия в профессиональных соревнованиях претендуют на выход в первую лигу. Правда есть и обратные примеры того, как неурожайные годы ведут к стагнации либо полному исчезновению сельских футбольных клубов ПФЛ. "Мир" из Горностаевки уже лишился професионального статуса, а "Балканы" проводят сезон с серьезно урезанным бюджетом и без каких-либо задач, кроме банального сохранения прописки в первой лиге. "Агробизнес", вопреки спортивным успехам, пока что не стремится в УПЛ из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры. Есть мнение, что содержать профессиональный футбольный клуб и всю необходимую инфраструктуру вместе с ДЮСШ в ряде соседних населенных пунктов, куда легче, чем в больших городах еще и по причине несовершенства налоговой системы Украины. Она многое "не замечает" в действиях представителей аграрного бизнеса, что позволяет тем создавать "серые" зарплатные фонды, соответственно, привлекать в село известных футболистов без снижения, а порой и с внушительным повышением, оклада.

В качестве обратных примеров условий жизни в городе можно рассмотреть быт "Черкащины" и "Металлурга" из Запорожья. В первом случае город отказывается принимать участие в финансировании команды, о чем не раз заявлял Владимир Лашкул. Во втором занимает в этом процессе ключевую роль. Черкащан еще и активно "подсиживает" местный "Днепр", прошедший аттестацию и готовящийся к чередному возрождению в профессиональном статусе будущим летом. Здесь имеется пример того как смена муниципальной власти поворачивает "флюгер" финансирования в корне, порой на 180 градусов.

Из клубов первой лиги наибольшая, после "Металлурга", зависимость от денег из местного бюджета (практически 100%) у "Прикарпатья". Правда и потребности иванофранковцев вдвое меньшие (около десяти миллионов гривен в год), учитывая особенности комплектации команды и ее не самые высокие задачи. У франковцев есть то же, что и у "Вереса" с "Полесьем", активная и многочисленная армия болельщиков, с голосом которых в их городах не могут не считаться. В Черкассах же, такое впечатление, будут одинаково ходить как на нынешнюю "Черкащину", так и на будущий "Днепр", настолько местный болельщик любит само наличие профессионального футбола у себя под боком, без привязки к конкретному клубу.

В группе Б второй лиги наибольшие дотации из местных бюджетов получают "Никополь" из районного центра Днепропетровской области (семь миллионов гривен в год), областной флагман "Кристалл" из Херсона (6 млн), а также "Энергия" из Новой Каховки, которая является "муниципальной" по определению. Полностью частное финансирование, помимо "аграриев" из Магдалиновки и Липовой Долины, у криворожского "Горняка" и одесского "Реала Фармы".

"Таврия" в попытках выжить напоминает "Черкащину", так как разрываясь между политиками популистами и нежеланием местных властей Берислава стабильно финансировать команду в достаточном для профессионального статуса объеме, рискует исчезнуть из футбольной карты страны окончательно.

Подытоживая все вышесказанное, можно говорить, что менее 20% финансирования клубов первой лиги в сезоне 2019/2020 составляют бюджетные средства. В группе А второй лиги зависимость от местной и областной власти у команд более солидная, а полностью отказаться от нее сумели только в Вышгороде и Петропавловской Борщаговке. На юго-востоке минимум четыре команды уже живут по-современному и за счет частных инвестиций им удалось полностью "слезть с иглы" привязки к деньгам налогоплательщиков.