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Черноморец подписал полузащитник Ингульца Клименка

Первая лига
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У хавбека закончился контракт

Черноморец подписал полузащитник Ингульца Клименка
Новина українською

"Ингулец" обьявил о расставании с Владиславом Клименко. У полузащитника закончилось нынешнее соглашение с клубом.

Полузащитник подписал контракт с одесским "Черноморцем".

В составе "Ингульца" 25-летний Клименко принял участие в 107 матчах, в которых забил 8 голов.

"Футбольный клуб "Ингулец" выражает искреннюю благодарность своему полузащитнику Владиславу Клименко за три года плодотворного сотрудничества. У игрока закончился контракт и он решил продолжить свою футбольную карьеру в родном городе, поэтому ФК "Ингулец" желает Владиславу спортивных успехов и футбольного долголетия", - прокомментировал официальный сайт "Ингульца.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Владислав Клименко
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