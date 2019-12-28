Черноморец подписал полузащитник Ингульца Клименка

"Ингулец" обьявил о расставании с Владиславом Клименко. У полузащитника закончилось нынешнее соглашение с клубом.

Полузащитник подписал контракт с одесским "Черноморцем".

В составе "Ингульца" 25-летний Клименко принял участие в 107 матчах, в которых забил 8 голов.

"Футбольный клуб "Ингулец" выражает искреннюю благодарность своему полузащитнику Владиславу Клименко за три года плодотворного сотрудничества. У игрока закончился контракт и он решил продолжить свою футбольную карьеру в родном городе, поэтому ФК "Ингулец" желает Владиславу спортивных успехов и футбольного долголетия", - прокомментировал официальный сайт "Ингульца.