Сергей Лавриненко: Перед нами стоит задача выйти в Премьер-лигу, но не факт, что мы к ней готовы

В украинском футболе выступление в Премьер-лиге сельской команды - это маленький фурор! Первооткрывателем стал "Колос" из Ковалевки, за пять лет совершивший путь от выступлений в Киевской области до УПЛ. В следующем году наша футбольная элита может пополниться еще одним представителем сельской местности - им может стать "Ингулец" из поселка Петрово, насчитывающего всего 7 тысяч жителей.

Так же как и "Колос" "Ингулец" еще в 2013 играл в чемпионате Кировоградской области, а сейчас стучится в двери высшего дивизиона. Более того, именно "Ингулец" стал первой в истории украинского футбола командой, которая выступая в Первой лиге дошла до финала Кубка Украины. Одним из главных "виновников" таких успехов является главный тренер Сергей Лавриненко. В беседе с корреспондентом UA-футбол он подвел итоги уходящего года и поделился планами на следующий.

- Как оцените уходящий год для себя и команды?

- В целом 2019 год оказался для нас достаточно успешным. Если прошлый чемпионат для нас где-то не сложился, особенно осеннюю часть мы провалили, то в весенний период не проиграли ни одной игры, и дошли до финала Кубка. Считаю, отличным достижением для команды Перовой лиги побывать на таком мероприятии, где встретились с грандом украинского футбола "Шахтером". Да, понимали против кого играем, поэтому не грезили надеждами, что сможем победить.

В текущем чемпионате 2019/2020 неплохо выступаем, находясь вверху турнирной таблице, и составляем конкуренцию командам, которые ставят, как и мы, задачу выхода в Премьер-лигу. Поэтому весна будет горячей и интересной. Год 2019 можно занести нам в актив. Учитывая, что футбольный клуб "Ингулец" молодой, по сути, третий сезон в Первой лиге, то для него это достижение.

- Ваша команда стала уже кубковым бойцом. В прошедшем розыгрыше на пути к финалу, на разных этапах вы выбили представителей элиты: "Мариуполь", "Карпаты" и "Зарю". Сейчас история повторяется и опять повержены команды УПЛ "Карпаты" и "Днепр-1". В 1/4 финала встречаетесь с ужгородским "Минайем", что открывает неплохие шансы на попадание в полуфинал. Глядишь и до финала недалеко. Есть ли желание повторить прошлогодний успех?

- Если бы в прошлом году кто-то сказал, что мы ставили задачу дойти до финала, то это было бы неправда. Просто так сложилось. Готовились серьезно к каждому сопернику, и когда была стадия 1/4 и 1/2 финала, то начала приходить мысль – "а какой солдат не хочет быть генералом". Так и в этом розыгрыше. Конкретной задачи дойти до какой-то стадии у нас нет. Есть соперник, готовимся, максимально мотивированы на данный матч, настраиваемся, выходим и бьемся до конца. Сами понимаете, что команды из низшего дивизиона, играющие по статусу с соперниками высшего ранга, это будет всегда дополнительной мотивацией. Считаю, против "Минайя" у нас шансы 50 на 50. Это хотя и молодой клуб, но уже с амбициозными проектами. Команда интересная, играющая, с хорошим молодым тренером, у которого свое видение на развитие футбола. "Минай" внес изюминку в Первую лигу, добавил интригу в чемпионате и не зря находится на третьем месте. Поэтому наше противостояние будет интересным, а там победит сильнейший.

- Ваш президент хотел в 1/4 финала встретиться с киевским "Динамо", и наверняка расстроился, что не получилось. А вы сильно расстроились по этому поводу?

- Конечно же, не расстроился (смеется). Понятно, что Александр Григорьевич у нас максималист. Мы играли в Кубке со многими командами Премьер-лиги, в том числе и с "Шахтером". Поэтому, ему хотелось сыграть еще с одним грандом таким как "Динамо", ибо такие матчи - это маленькая история, которую хотелось бы вписать в наш молодой и развивающийся клуб.

- Наверняка вы сможете точно воплотить эту мечту уже в 2020 году. Для этого нужно выйти в Премьер-лигу. Повторюсь. Есть ли такая задача в этом сезоне?

- Да, однозначно задача такая стоит. Но это не говорит, что мы готовы к УПЛ, так как Кубок - это короткая и спринтерская дистанция в один матч, коих не так много. Сможем ли выдержать длинную дистанцию в тридцать матчей с такими соперниками, а вот это уже вопрос? На примере "Колоса" и "Днепра-1", где они в Первой лиги были безоговорочными лидерами, то сейчас в матчах УПЛ происходят пробуксовки. У днепрян был период, когда они потерпели семь поражений подряд, и это сильно бьет по психологическому состоянию футболистов, с которого не так просто выйти. Даже Дмитрий Михайленко сказал: "Такова правда – мы действительно очень слабы для Премьер-лиги". Поэтому, я думаю, мы еще не готовы к длинной дистанции, нужно много работать, а главное нужно качественно усилиться, так как сейчас Премьер-лига стала более ровной и разница между первым и высшим дивизионом существенна. И в финансовом плане и в других вопросах все-таки УПЛ выглядит привлекательней.

- Какая разница в игровом плане существует между Первой и Премьер-лигой?

- По моему мнению, в Первой лиге больше силовой борьбы, команды хорошо готовы функционально, есть желание, бьются и на этом можно какой-то период времени продержаться, но если нет мастерства и квалифицированных футболистов, это быстро скажется. В Премьер-лиге класс игроков выше, и когда играешь в чемпионате с такими командами как "Заря", "Десна", "Александрия" то ты становишься сильнее. Даже те футболисты, которые были год назад в Первой лиге, играя в такой среде где уровень команд намного выше, несомненно они становятся более уверенными.

- Как оцените на сегодняшний день уровень Первой лиги?

- Он стал сильнее даже по сравнению с прошедшим сезоном, ровнее, ибо сейчас восемь команд борются за первых три места, позволяющие перейти в элиту. И внизу турнирной таблицы еще не все понятно. Каждый тур несет какую-то изюминку, и каждый тур может кардинально поменять расположение команд в таблице. Одним словом - интересно, таким и должен быть чемпионат. Не интересно, когда какая-либо команда заведомо стала чемпионом или вылетела, не решая никаких задач. Когда есть спортивный принцип, идет борьба до последнего тура - это подогревает интерес к футболу.

- Интересная деталь. Прошлогодний и нынешний старт чемпионата вы начинаете с поражений. Можно сказать, неприятная традиция?

- Может такое стечение обстоятельств, ведь мы не готовимся к поражениям (смеется). Так сложилось. Наверное, чрезмерное желание стартовать с побед, где-то и мешает. "Бежим" вперед, хотим реализовать свои моменты, забывая о своих тылах. Здесь нужен баланс, чтобы в игре совпадали и оборонительные, и атакующие действия.

- Какие матчи удались в осенней части чемпионата, а какие нет?

- Можно разделить вопрос на две части: удались в плане игры или результата. Например, матч с "Рухом" мы проиграли 0:1, пропустив мяч на пятой минуте компенсированного времени с дальнего удара. Но если взять все содержание игры, и как она развивалась, то действиями ребят остался довольным. А вот результат для нас оказался отрицательным. "Шальной" удар решил исход поединка. Хотя перед пропущенным голом у нас было два выхода один на один, но не забили. И как часто в футболе бывает, нас моментально наказали. Такие игры вдвойне обидны, когда футболистов и особо ругать не за что. За содержание есть желание похвалить, но в душе и таблице поражение. Такая же игра была и с "Металлистом-1925" в 16 туре, где также пропустили на 94-й минуте, хотя вели 1:0. Та же история с "Горняком-Спорт" вели 1:0, пропустили на 91-й минуте. Поэтому осадок остался, удача от нас отвернулась. Но были матчи, когда мы на морально-волевых в концовке добивались победы. Это и с "Николаевым" и с "Металлургом", где вырывали победу на последних секундах матча. Опять же это баланс, где-то Фарт нам дал, а где-то забрал.

- Если взглянуть на таблицу у команды один из лучших показателей в графе пропущенных мячей – 14. Это говорит о надежности обороны во главе с опытным вратарем Шустом.

- Если брать этот показатель, то можно думать именно так. Но на самом деле это не совсем так. Потому что оборона начинается с нашей группы атаки, они высоко прессингуют, максимально создавая проблемы сопернику. Если взять статистику Wyscout, то количество ударов по нашим воротам из всей лиги у нас минимальное. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Мы стараемся перевести игру как можно дальше от наших ворот, встречать либо на половине соперника, либо в центре поля, и соответственно количество опасных моментов у наших ворот становится меньше.

- В подтверждении ваших слов, вот что сказал главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко после проигранного кубкового матча вашей команде: "Соперник хорошо защищался, очень опытная команда в обороне, поэтому и трудно создавать моменты".

- Соглашусь с моим коллегой. Видимо Дмитрий Станиславович имел ввиду опыт не только в возрасте футболистов, но и опыт в том, что мы сохранили практически состав на протяжении последних двух сезонов. Поэтому каждый игрок знает, что ему делать на поле, и в этом наша сила, плюс сыгранность. Мы много работы проводим над оборонительными функциями в стабильном составе. И если есть замены, то только точечные, позволяющие быстро влиться в коллектив, ребята быстро воспринимают наши требования. Нам приятно слышать отзывы о себе от такого специалиста. Значит, не зря работаем, и такие слова только будут вдохновлять на дальнейшее качественное совершенствование.

- Как бы все хорошо не складывалось, всегда есть минусы. Есть ли какие-то проблемы в командной игре?

- Да, понятно, тренер на сто процентов не может быть доволен. Хочется, чтобы конкуренция на каждое место была бы еще выше. Это пожелание и мечта каждого наставника. Есть потенциал у ребят, они максимально эффективно должны его раскрыть. А это возможно только в сильном чемпионате, при сильной конкуренции. Задача - на каждую игровую позицию иметь по два человека, которые между собой конкурируют. Кто сильнее, тот и играет. Тогда можно быть довольным.

- Предположим, вы решите задачу и окажетесь в элите. Будете придерживаться вектора комплектации за счет украинских исполнителей или же искать таланты за рубежом? Сейчас в команде один легионер: грузин Сичинава.

- Ника Сичинава это уже украинский грузин (смеется). Он проживает в Украине более двенадцати лет, приехав еще ребенком, обзавелся семьей и практически стал нашим родным (улыбается). Он с 12-ю забитыми мячами является лучшим бомбардиром не только команды, но и чемпионата. Мы всегда готовы видеть футболиста независимо от возраста, национальности, если он составит конкуренцию и будет сильнее, чем те, кто у нас есть. Тогда будет оправдано тратить деньги на новые приобретения.

- Чтобы играть в Премьер-лиге, нужно иметь соответствующую инфраструктуру, отвечающую регламенту соревнований. Сейчас строится новый стадион, успеют ли строители к новому сезону сделать команде подарок?

- Строительство идет. Проезжая каждый день мимо объекта, видим - что-то добавляется, техника ездит, рабочие работают. А смогут ли стадион сдать в срок, мне трудно ответить. А так все остальное на хорошем уровне. Есть база, есть тренировочное, а также искусственное поле с освещением. Минус то, что мы находимся в сельской местности, и изменить это невозможно.

- А как с командами U-21 и U-19. Ведь об этом нужно думать уже сейчас?

- С президентом клуба есть определенные наработки, и этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Сейчас много талантливой молодежи и собрать по двадцать человек на две команды, мы сможем. Другой вопрос – качество футболистов. Правда, на первых порах никто не будет требовать качества этих игроков. Весь акцент будет сделан на первую команду, а затем постепенно и поэтапно сосредоточимся на резерве. Ведь проблема в том, что мы живем в сельской местности и доморощенных своих ребят очень мало. Количество населения Петрово – семь тысяч человек. Поэтому мы понимаем, что найти местных футболистов, к примеру, сто человек почти не реально.

- А пример ковалевского "Колоса"?

- Трудно сравнивать. Ведь Ковалевка находится в сорока километрах от Киева, а мы в шестидесяти от Александрии, которая, как вы понимаете, это не Киев. Мы географически находимся так, что близлежащих крупных городов возле нас нет.

- Чтобы главный тренер Сергей Лавриненко пожелал своим болельщикам и команде в новом футбольном году?

- Болельщикам терпения в тех задачах, которые перед нами стоят. Мы вместе пройдем тяжелый путь к нашей вершине, и рано или поздно они увидят команду в Премьер-лиге. А команде пожелаю хорошо отдохнуть в межсезонье, приехать с новыми силами, готовиться к продолжающимся баталиям в чемпионате и Кубка. И главное - пройти этот путь без травм.

- Вы, как и ваши подопечные, отправитесь в солнечные края?

- Уже был в отпуске. Съездил с семьей в Краков, посмотрел прекрасные и исторические места это красивого города. Приехал и сразу же за работу. Есть много вопросов и по турецкому сбору, и по селекции, поэтому нужно находиться на месте. Уже сейчас нужно думать о дате кубковой встречи с "Минаем". Видите, еще старый год не закончился, а уже нужно решать новые проблемы (смеется).

Фото - ФК "Інгулець", ФК "Рух", ФК "Шахтар"