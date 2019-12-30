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Оболонь-Бровар продлила контракт с полузащитником

Первая лига
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Денис Островский остается в клубе еще на год

Оболонь-Бровар продлила контракт с полузащитником
Новина українською

Полузащитник Денис Островский продлил контракт с ФК "Оболонь-Бровар".

Новое соглашение сторон рассчитано еще на 1 год.

В текущем сезоне Денис сыграл 2 матча в Первой лиге и 2 матча в Кубке Украины за "Оболонь-Бровар", а также выходил на поле еще в 15 матчах во Второй лиге Чемпионата Украины за "Оболонь-Бровар-2", где отметился 3 забитыми мячами.

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В статье: Денис Островский Оболонь-Бровар-2 (Киев) Оболонь-Бровар
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