Оболонь-Бровар продлила контракт с полузащитником

Полузащитник Денис Островский продлил контракт с ФК "Оболонь-Бровар".

Новое соглашение сторон рассчитано еще на 1 год.

В текущем сезоне Денис сыграл 2 матча в Первой лиге и 2 матча в Кубке Украины за "Оболонь-Бровар", а также выходил на поле еще в 15 матчах во Второй лиге Чемпионата Украины за "Оболонь-Бровар-2", где отметился 3 забитыми мячами.