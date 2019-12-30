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Тренер Горняка Приходько: Сколько лет работаю, такого безобразного судейства еще не видел

Первая лига
(1 голосов)

И снова о судействе

Тренер Горняка Приходько: Сколько лет работаю, такого безобразного судейства еще не видел
Новина українською

Главный тренер криворожского "Горняка" Геннадий Приходько, подводя итоги осенней части сезона, остался очень недоволен судейством во Второй лиге.

"Вопрос по судейству больше к нашей УАФ. Сколько лет работаю в Первой, Второй лигах, такого безобразия еще не видел. Причем не только в матчах с участием "Горняка".

Во многих ключевых встречах нашей группы было безобразное судейство. В нецентральных матчах арбитраж нормальный. Но вот только игра с участием лидера/лидеров - беспредел.

Не хочу сказать, что судейство - главный фактор нашего четвертого места, мы виноваты сами. Ведь будь мы на две головы сильнее соперника, все было нормально", - сказал Приходько.

Напомним, что на зимнюю паузу "Горняк" ушел, занимая 4-е место в турнирной таблице свойе группы Второй лиги, имея в активе 33 очка.

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Геннадий Приходько
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Источник:
ФК Горняк

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
30.12.2019 в 22:41
Приходько, вы просто хреново играете.
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