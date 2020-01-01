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Лучший игрок Оболонь-Бровар назвал самый интересный матч Первой лиги

Первая лига
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Лучший игрок Оболонь-Бровар назвал самый интересный матч Первой лиги
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25-летний бразилец Гути - лучший игрок "Оболонь-Бровар" в первой части чемпионата Украины в Первой лиге по версии болельщиков команды.

Гути признался, что рад получить приз зрительских симпатий, притом отметил действия всей команды, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Отметил бразилец и работу коуча Сергея Ковальца.

"Он знает, как коммуниковать с коллективом, именно это создает прекрасную атмосферу в команде. И она действительно ощущается", - заметил Гути.

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Полузащитника попросили выделить лучшую игру летне-осенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

"По моему мнению самая интересная была игра с "Агробизнесом", потому что у них хорошая команда и мне удалось помочь партнерам", - вспоминает Гути.

Выделил игрок и то, что ему импонирует в Первой лиге Украины.

"Лично для меня хорошо то, что я играю в Первой лиге, здесь хороший темп. Я надеюсь, что во второй части чемпионата мы будем играть еще лучше и выйдем в Премьер-Лиги", - выразил надежду бразильский легионер "Оболонь-Бровар".

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В статье: Первая лига Гути ПФЛ Оболонь-Бровар (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Оболонь-Бровар

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