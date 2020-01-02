Черноморец объявил о подписании Зинкевича

Полузащитник "Агробизнеса" Алексей Зинкевич стал футболистом "Черноморца". Информацию об этом подтверждает официальный сайт "моряков".

Ранее 22-летний игрок защищал цвета "Волыни", "Александрии" и молодежной команды "Шахтера". С начала сезона играл за "Агробизнес", с которым поднялся на шестое место.

Всего он провел 15 матчей за команду из Хмельницкой области. Стоит отметить, что там он работал под руководством Маркевича-младшего, который сейчас тренирует одесситов.

Ранее "Черноморец" объявил о трансфере игрока "Ингульца".