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Черноморец объявил о подписании Зинкевича

Первая лига
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Маркевич собирает "своих игроков"

Черноморец объявил о подписании Зинкевича
UA-Футбол
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Полузащитник "Агробизнеса" Алексей Зинкевич стал футболистом "Черноморца". Информацию об этом подтверждает официальный сайт "моряков".

Ранее 22-летний игрок защищал цвета "Волыни", "Александрии" и молодежной команды "Шахтера". С начала сезона играл за "Агробизнес", с которым поднялся на шестое место.

Всего он провел 15 матчей за команду из Хмельницкой области. Стоит отметить, что там он работал под руководством Маркевича-младшего, который сейчас тренирует одесситов.

Ранее "Черноморец" объявил о трансфере игрока "Ингульца".

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В статье: Черноморец (Одесса) Агробизнес (Волочиск) Алексей Зинкевич
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Источник:
ФК "Черноморец"

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