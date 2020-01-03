Экс-игрок Оболонь-Бровар сравнил Первую лигу этого и предыдущего сезонов

Евгений Ефремов, 25-летний правый защитник, накануне стал свободным агентом. Он сыграл 17 матчей за "Оболонь-Бровар" в этом сезоне, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

В общем футболист провел в киевском клубе 2 года.

Евгений признается, что это время было для него становлением как игрока.

"Два года "Оболонь-Бровар" был для меня домом и за это хочу поблагодарить президента, тренеров, футболистов, медицинский персонал, сотрудников клуба, которые относились ко мне из уважением", - высказался Ефремов.

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Игрок также дал оценку летне-осенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

"Очень большая плотность команд в турнирной таблице. А это дает интригу и зрелищность", - говорит Евгений.

Заметил защитник и изменение уровня Первой лиги по сравнению с прошлым сезоном.

"Об этом свидетельствует турнирная таблица. Восемь команд претендуют на повышение в классе. И поэтому трудно предсказать результат игр", - отмечает экс-игрок "Оболонь-Бровар".