Черноморец объявил о подписании Паламарчука

В декабре 2019 года UA-Футбол сообщал, что "Черноморец" договорился о подписании контракта с голкипером Алексеем Паламарчуком.

Сегодня же одесский клуб официально объявил о подписании игрока, при этом не раскрывая условий контракта.

Напомним, что 28-летний Паламарчук на протяжении трех с половиной лет защищал цвета "Балкан" из села Заря, ныне выступающей в Первой лиге.