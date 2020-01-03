Первая лига
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Черноморец объявил о подписании Паламарчука
Теперь официально
В декабре 2019 года UA-Футбол сообщал, что "Черноморец" договорился о подписании контракта с голкипером Алексеем Паламарчуком.
Сегодня же одесский клуб официально объявил о подписании игрока, при этом не раскрывая условий контракта.
Напомним, что 28-летний Паламарчук на протяжении трех с половиной лет защищал цвета "Балкан" из села Заря, ныне выступающей в Первой лиге.
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Источник:ФК Черноморец
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