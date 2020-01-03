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Демченко: В начале сезона многие, в том числе и игроки, не верили в Металлист-1925

Первая лига
(1 голосов)

Наставник харьковчан подвел итоги первой части сезона

Демченко: В начале сезона многие, в том числе и игроки, не верили в Металлист-1925
Новина українською

Главный тренер "Металлиста-1925" Андрей Демченко подвел итоги осенней части сезона для своей команды.

"Начинали мы с чистого листа, ведь летом многие игроки команду покинули. Поэтому, нам было еще сложнее. Когда ты приходишь на что-то готовое, это одно дело, а нам нужно было искать новых футболистов и делать из них лидеров.

Провели очень много разнообразной работы: как в психологическом плане, так и в техническом и тактическом.

В начале этого пути многие люди не верили в нас, не верили, по большому счету, и некоторые футболисты. Прежде всего, что могут быть лидерами коллектива. Но я со своим тренерским штабом делал все то, что мы планировали, ни разу не выйдя из заданного курса.

Мы пытались сделать все, чтобы команда играла в атакующий футбол, много контролировала мяч. За счет этого и должно быть подавляющее преимущество.

Считаю, что наша работа дала свои плоды. В первых матчах нам было трудно, ведь то, что мы им давали, было достаточно сложным. Надо брать на себя ответственность в каждом отдельном эпизоде, рисковать и уметь рисковать.

После победы над "Металлургом", когда нас, скажем так, прорвало, мы увидели, что ребята могут играть, а им начало нравиться. Именно с той игры и началось развитие команды.

Зимой хотим выполнить определенную селекционную работу, усовершенствовать наш рисунок игры, подготовиться функционально, тактически и технически, а также поработать над игрой в атаке. Сейчас времени у нас будет больше, чем летом, поэтому, считаю, выполнить успеем все.

Хотелось бы взять игроков на проблемные позиции, чтобы в случае форс-мажоров мы могли эти зоны безболезненно закрывать. Как показала заключительная игра года, мы были просто не готовы к тому, что сразу два центральных защитника получат красные карточки и не смогут нам помочь", – сказал Демченко.

Напомним, что после осенней части чемпионата Первой Лиги "Металлист-1925" с 35 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, и отстает от лидера ("Руха") на 4 пункта.

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В статье: Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
03.01.2020 в 21:17
Oтморожненный !!!! Очнись !!!! Мы до сих пор не верим !!!!
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satellite (Харьков)
03.01.2020 в 22:27
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