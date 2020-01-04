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Ингулец выйдет из отпуска 18 января

Первая лига
(2 голосов)

Перый товарняк команда проведет уже 23 числа

Ингулец выйдет из отпуска 18 января
Новина українською

18 января 2020 футболисты "Ингулец" соберутся на своей базе в Владимировке, где начнут подготовку ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Традиционно, после медицинского обследования, в начале собрания внимание преимущественно уделяться функциональной подготовке спортсменов, но уже на 23 января запланирован первый спарринг.

Первым соперником "Ингульца" в 2020 году станет криворожский "Горняк".

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В статье: Ингулец (Петрово)
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