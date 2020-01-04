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Ингулец выйдет из отпуска 18 января
Перый товарняк команда проведет уже 23 числа
18 января 2020 футболисты "Ингулец" соберутся на своей базе в Владимировке, где начнут подготовку ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Традиционно, после медицинского обследования, в начале собрания внимание преимущественно уделяться функциональной подготовке спортсменов, но уже на 23 января запланирован первый спарринг.
Первым соперником "Ингульца" в 2020 году станет криворожский "Горняк".
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