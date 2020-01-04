Ингулец выйдет из отпуска 18 января

18 января 2020 футболисты "Ингулец" соберутся на своей базе в Владимировке, где начнут подготовку ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Традиционно, после медицинского обследования, в начале собрания внимание преимущественно уделяться функциональной подготовке спортсменов, но уже на 23 января запланирован первый спарринг.

Первым соперником "Ингульца" в 2020 году станет криворожский "Горняк".