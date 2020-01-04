Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лиховидько пополнил состав Черноморца
"Моряки" усилили оборону
"Черноморец" объявил о подписании защитника Виктора Лиховидько.
О деталях соглашения с 27-летним футболистом не сообщается. Предыдущим клубом Лиховидько был "Горняк-Спорт".
До этого он также выступал за ""ДЮСШ-Зенит" Боярка, "Арсенал-Киевщина" Белая Церковь, "Еднисть" Плиски, "Регар-ТадАЗ" (Турсун-Заде, Таджикистан), "Верес" Ровно, "Уманьферммаш" Умань, ПФК "Сумы".
В этом сезоне он забил гол в 13 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...