Лиховидько пополнил состав Черноморца

"Черноморец" объявил о подписании защитника Виктора Лиховидько.

О деталях соглашения с 27-летним футболистом не сообщается. Предыдущим клубом Лиховидько был "Горняк-Спорт".

До этого он также выступал за ""ДЮСШ-Зенит" Боярка, "Арсенал-Киевщина" Белая Церковь, "Еднисть" Плиски, "Регар-ТадАЗ" (Турсун-Заде, Таджикистан), "Верес" Ровно, "Уманьферммаш" Умань, ПФК "Сумы".

В этом сезоне он забил гол в 13 матчах.