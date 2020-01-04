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Лиховидько пополнил состав Черноморца

Первая лига
(2 голосов)

"Моряки" усилили оборону

Лиховидько пополнил состав Черноморца
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"Черноморец" объявил о подписании защитника Виктора Лиховидько.

О деталях соглашения с 27-летним футболистом не сообщается. Предыдущим клубом Лиховидько был "Горняк-Спорт".

До этого он также выступал за ""ДЮСШ-Зенит" Боярка, "Арсенал-Киевщина" Белая Церковь, "Еднисть" Плиски, "Регар-ТадАЗ" (Турсун-Заде, Таджикистан), "Верес" Ровно, "Уманьферммаш" Умань, ПФК "Сумы".

В этом сезоне он забил гол в 13 матчах.

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В статье: Черноморец (Одесса) Виктор Лиховидько
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