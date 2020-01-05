Президент ФК Минай: Задача - побороться за тройку в Первой лиге и выйти в УПЛ

Президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк подвел итоги прошлого года для клуба и рассказал о задачах на 2020-й год.

- Мы выиграли Вторую лигу, успешно завершили календарный год в Первой лиге, получили историческое право играть в четвертьфинале Кубка Украины. Если сравнивать все с достижениями 2018 года, то все идет только по нарастающей. И это, замечу, клуб достиг за два года как мы получили статус профессионального клуба. Конечно, это не может не радовать.

- Какие будут задачи на 2020 год?

Конечно, хочется побороться за тройку в Первой лиге и выйти в УПЛ. По крайней мере, стоит попробовать. Также хочется чем выше подняться в Кубке Украины. У нас амбициозный тренер, амбициозные игроки, которые сами этого очень хотят. Поэтому мы и ставим высокие задачи. Но посмотрим как все сложится. Главное, чтобы игроки и дальше играли с желанием, боролись не просто за результат, но и за честь клуба.

- Особенно удивляет результат команды в Первой лиге, где уровень соперников значительно выше...

- Да, перед стартом сезона были опасения. В конце концов, в этом дивизионе большинство клубов выступают уже не первый год и уровень игры здесь значительно выше - мы не знали, чего ожидать. Но наша команда смогла нас удивить. Здесь совпало несколько факторов: хороший тренерский штаб, удачно подобранный состав команды, даже поддержка на стадионе сыграла свою роль. Помните первую игру сезона? Когда "минайци" проиграли "Прикарпатью" дома? И очень символично, что наша команда сумела собраться после такого начала и выдать невероятный отрезок в сложном чемпионате. Это доказывает, что у нас боевой и дружный коллектив, который способен на все. И это самое главное.

- Что можете сказать по поводу жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины? Сможем пройти дальше?

- Очень хорошо, что играем на родном стадионе. Думаю, наши болельщики обеспечат достойную поддержку команде и это поможет нам получить хороший результат. Думаю, у нас есть шансы с любым соперником.