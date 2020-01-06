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ФК Черкащина передан во владение местной Федерации футбола – из-за желания сохранить команду

Первая лига
(1 голосов)

О принятом решении

ФК Черкащина передан во владение местной Федерации футбола – из-за желания сохранить команду
Новина українською

Депутат Черкасского облсовета Владимир Лашкул накануне Нового года был избран почетным президентом обновленного футбольно-футзального клуба "Заря-Академия" ОТГ Белозерье". Таким образом, он окончательно прекратил заниматься командой "Черкащина" и сосредоточится на делах в родном селе Белозерье и соседних к нему общинах в Черкасском районе.

"Учитывая ситуацию в футбольном клубе ОПФК "Черкащина" и, особенно то, что команда Первой лиги оказалась никому не нужной ни в городе Черкассы, ни в области, а спортивный актив, организаторы и болельщики футбола, избиратели "ОТГ Белозерье" продолжают осуществлять мероприятия по развитию в регионе футболу и футзалу, такой шаг – вполне закономерен", – рассказал Владимир Лашкул представителям СМИ.

Сначала нужно было принять решение относительно будущего ОПФК "Черкащина" и сделать все, чтобы сохранить команду Первой лиги для области. Поэтому, на общем собрании учредители большинством голосов приняли решение, что из ООО ОПФК "Черкащина" выходят Академия "Всеукраинский центр футбола и футзала" (45%), общественная организация ФК "Черкащина-Академия" (30,7%). Также было дано согласие на выход из числа учредителей Белозерской и Степанковской ОТГ (по 5%).

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Ключевое решение заключалось в том, что, учитывая одно из действующих постановлений Кабинета Министров Украины, дальнейшее управление обществом передано наиболее авторитетному основателю: ГС "Федерация футбола Черкасской области".

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В статье: Владимир Лашкул Черкащина (Черкассы)
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Источник:
"Черкащина"

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