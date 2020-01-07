Официально: Клименко подписал контракт с Черноморцем

25-летний хавбек Владислав Клименко подписал трудовое соглашение с футбольным клубом "Черноморец", об этом сообщает пресс-служба одесситов. Ранее полузащитник выступал за "Реал Фарму", дубль "Кривбасса", "Скалу" (Стрый) и "Ингулец". Команду из Петрово игрок покинул как свободный агент.

Клименко родился 19 июня 1994 года. Рост исполнителя – 175 см, а вес – 67 кг. Владислав – воспитанник детской юношеской спортивной школы №11 (Одесса). В текущем чемпионате сыграл в Первой лиге 19 матчей, забил 1 гол.

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О деталях договора – не сообщается. В "Ингульце" Клименко был основным футболистом.