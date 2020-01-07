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Григорчук: Я очень люблю Черноморец, потому прощаю им все долги
Достойно
Украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем отношении к футбольному клубу "Черноморец".
"Правда ли, что "Черноморец" должен мне порядка 50-ти тысяч? Я так люблю этот клуб, что они мне ничего не должны. Прощаю им все долги. Я прожил много футбольных лет в Одессе, это было огромное счастье.
У меня много отличных воспоминаний, практически со всеми футболистами поддерживаю контакт. Я благодарен всем, кто принимал тогда участие. Я благодарю Бога, что у меня такое было. Практически каждый с того состава думает точно так же", - заявил он в интервью "ТаТоТаке".
Ранее Григорчук рассказал о своей возможной работе в сборной Украины.