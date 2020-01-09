Кобин и Кополовец сравнили друг друга с мировыми звездами

Ютуб-блогер Дмитрий Поворознюк попросил главного тренера "Миная" Василия Кобина и спортивного директора клуба Михаила Кополовца сравнить друг друга с мировыми футбольными звездами, а также определить лучшего.

В ответ Михаил и Василий обменялись комплиментами.

"Я считаю, что такие рейды, как Миша делал по флангу ...бровка горела! Поэтому я предпочитаю Мишу", - сказал Кобин.

"А я думаю, Вася. Потому что такие феерические голы, которые он забивал ...При всем уважении к Мише", - ответил комплиментом Кополовец.

На просьбу сравнить Михаила с из звездой футбола Кобин тут же высказался: "Роберто Карлос, закарпатский Роберто Карлос".

Кополовец сначала не смог найти, с кем сравнить Кобина.

"По пластичности ...Посмотри, какие он голы забивал. Играл сначала правым защитником, мог и хава сыграть, и под нападающими. Мне кажется, он похож сам на себя ...Может Дани Алвеш", - добавил Михаил.