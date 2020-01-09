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Тарас Михалик устроил драку на любительском футзальном турнире

Первая лига
(1 голосов)

Не вытерпел грубости

Тарас Михалик устроил драку на любительском футзальном турнире
Новина українською

Игрок луцкой "Волыни" Тарас Михалик полез с кулаками на соперника во время любительского футзального Рождественского турнира Волынской области, который проходил в Луцке.

Тарас выступал за команду "Припять" из родного города Любешов.

Во время игры произошло сразу несколько эпизодов грубой игры со стороны обеих команд. В последнем из них соперник откровенно сбил игрока "Припяти" и бросился к Михалику извиняться.

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Однако Тарас в ответ набросился с кулаками. Драку пришлось приостанавливать игрокам обеих команд вместе с тренерами.

Впоследствии Михалик поссорился и с тренером соперников. В итоге получил красную карточку, как и игрок, который сфолил.

На видео Тарас - под номером "23".

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В статье: Волынь (Луцк) Тарас Михалик Первая лига футзал драка аматоры
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Комментарии (6)
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СашаXM (Хмельницкий)
09.01.2020 в 11:41
подкаты в футзале запрещены а они как тюлени 4-5 раз летят в ноги ))
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oda1979 (Запорожье)
09.01.2020 в 11:37
Ипать там косилово:))) А Михалик игрок СБУ?? Это с каких пор то?
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avatar
zloyded (Киев)
09.01.2020 в 11:30
Хе-хе РЖД... Патрійот, що тут казати...
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dimetradze (Кременчуг)
09.01.2020 в 11:39
Действительно..Турнир на Волыни,в футболках локомотивских бегают...це зрада якась
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v.grischuk (Винница)
09.01.2020 в 11:27
Дай їм перцю!!! В Рашке нельзя было биться)))
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Lytvinov (Луганск)
09.01.2020 в 11:17
Новые правила???4-й фол бьётся???
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