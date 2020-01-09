Тарас Михалик устроил драку на любительском футзальном турнире

Игрок луцкой "Волыни" Тарас Михалик полез с кулаками на соперника во время любительского футзального Рождественского турнира Волынской области, который проходил в Луцке.

Тарас выступал за команду "Припять" из родного города Любешов.

Во время игры произошло сразу несколько эпизодов грубой игры со стороны обеих команд. В последнем из них соперник откровенно сбил игрока "Припяти" и бросился к Михалику извиняться.

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Однако Тарас в ответ набросился с кулаками. Драку пришлось приостанавливать игрокам обеих команд вместе с тренерами.

Впоследствии Михалик поссорился и с тренером соперников. В итоге получил красную карточку, как и игрок, который сфолил.

На видео Тарас - под номером "23".