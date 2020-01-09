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Ковалец ушел из Оболонь-Бровар

Первая лига
(2 голосов)

Клуб потерял лучшего тренера Первой лиги

Ковалец ушел из Оболонь-Бровар
Новина українською

"Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Ковалец прекратили сотрудничество.

Сегодня, 9 января, ФК "Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Иванович Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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Напомним, что Ковалец возглавлял "Оболонь-Бровар" с начала сезона 2018 года. Сейчас команда занимает 6 позицию в турнирной таблице.

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В статье: Сергей Ковалец Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) тренер
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Комментарии (5)
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satellite (Харьков)
09.01.2020 в 15:54
Очень зря что расторгли с ним соглашение.Не зря ,если у Ковальца есть предложение более серьёзное!!!
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0
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
09.01.2020 в 15:45
Був конфлікт із Слободяном. Вимоги щодо підсилення виявились зависокими для можливостей президента
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0
0
xoxloman (Николаев)
09.01.2020 в 15:31
МФК Николаев сейчас без тренера, может к нам пойдет?
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0
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Djon (Киев)
09.01.2020 в 15:18
Очень жаль. Как по мне, то Ковалец лучший тренер для Оболони.
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0
0
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Maxam (Чернівці)
09.01.2020 в 15:01
Поставили перед фактом, что никакой ПЛ не надо, будут сливать игры. Вот он и ливнул с пати.
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0
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