Ковалец ушел из Оболонь-Бровар

"Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Ковалец прекратили сотрудничество.

Сегодня, 9 января, ФК "Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Иванович Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Ковалец возглавлял "Оболонь-Бровар" с начала сезона 2018 года. Сейчас команда занимает 6 позицию в турнирной таблице.