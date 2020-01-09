Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалец ушел из Оболонь-Бровар
Клуб потерял лучшего тренера Первой лиги
"Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Ковалец прекратили сотрудничество.
Сегодня, 9 января, ФК "Оболонь-Бровар" и главный тренер Сергей Иванович Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Читайте такжеКовалец: В Оболони-Бровар все стабильно
Напомним, что Ковалец возглавлял "Оболонь-Бровар" с начала сезона 2018 года. Сейчас команда занимает 6 позицию в турнирной таблице.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фейсбук ФК Оболонь Бровар
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
satellite (Харьков)
09.01.2020 в 15:54
Ответить
0
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
09.01.2020 в 15:45
Ответить
0
0
xoxloman (Николаев)
09.01.2020 в 15:31
Ответить
0
0
Djon (Киев)
09.01.2020 в 15:18
Ответить
0
0
Maxam (Чернівці)
09.01.2020 в 15:01
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...