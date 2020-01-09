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Новым главным тренером МФК Николаев станет Илья Близнюк

Первая лига
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Тренер уже разорвал контракт с Авангардом

Новым главным тренером МФК Николаев станет Илья Близнюк
Новина українською

Новым главным тренером МФК "Николаев" станет украинский тренер Илья Близнюк.

Как сообщает UA-Футбол, специалист, который до недавнего времени работал тренером вратарей "Авангарда", уже расторг контракт с краматорским клубом и в ближайшее время примет "корабелов".

Вместе с собой в "Николаев" тренер намерен пригласить и несколько игроков "Авангарда".

Напомним, что "Николаев" остался без тренера в декабре прошлого года. Из-за неудовлетворительных результатов в отставку были отправлены главные тренеры первой и второй команды.

На данный момент "Николаев" занимает 12 место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Илья Близнюк Авангард (Краматорск) МФК Николаев
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