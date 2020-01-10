Пять игроков покинули Металлург

Запорожский "Металлург" прекратил сотрудничество сразу с пятью футболистами.

По обоюдному согласию сторон контракты были расторгнуты с голкипером Игорем Левченко, защитниками Валентином Рудичем, Семеном Дяченко и Тарасом Ковальчуком, а также хавбеком Вадимом Петровым, сообщает официальный Instagram клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Петров сыграл за "Металлург" в нынешнем сезоне 15 матчей, Ковальчук и Дяченко провели по 12 поединков, Левченко - шесть игр, а Рудич выходил лишь в трех встречах запорожцев.

Также отметим, что на зимний перерыв "Металлург" ушел на предпоследнем месте турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 11 очков после 19 сыгранных туров.