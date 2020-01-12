Первая лига
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Черноморец отпустил Кожухаря и Мусолитина в латвийскую Валмиеру
Выпускники "моряков" продолжат карьеру в Латвии
"Черноморец" объявил о переходе вратаря Андрея Кожухаря и полузащитника Николая Мусолитина в латвийский клуб "Валмиера".
20-летний Кожухарь провел в этом сезоне первой лиги 15 матчей, пропустил 21 гол.
Его ровесник Мусолитин – чемпион мира в составе сборной Украины U-20. В этом сезоне первой лиги выходил на поле 16 раз, забил 2 гола.
В минувшем сезоне "Валмиера" заняла 4-е место в чемпионате Латвии.
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