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Черноморец отпустил Кожухаря и Мусолитина в латвийскую Валмиеру

Первая лига
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Выпускники "моряков" продолжат карьеру в Латвии

Черноморец отпустил Кожухаря и Мусолитина в латвийскую Валмиеру
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"Черноморец" объявил о переходе вратаря Андрея Кожухаря и полузащитника Николая Мусолитина в латвийский клуб "Валмиера".

20-летний Кожухарь провел в этом сезоне первой лиги 15 матчей, пропустил 21 гол.

Его ровесник Мусолитин – чемпион мира в составе сборной Украины U-20. В этом сезоне первой лиги выходил на поле 16 раз, забил 2 гола.

В минувшем сезоне "Валмиера" заняла 4-е место в чемпионате Латвии.

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В статье: Черноморец (Одесса) Николай Мусолитин Андрей Кожухарь
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